Horóscopo de hoy sábado 7 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 7 de octubre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Los astros están un poco revueltos y todo indica que te espera un día difícil, de esos en los que se presentan dificultades que no estaban previstas y si no te esfuerzas un poco por controlarte te podría suceder lo mismo en el ámbito familiar. Pero la razón más importante de esto es que en tu interior no estás bien.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Te sentirás protegido por la energía de los astros. Paga todas tus deudas para que puedas dormir tranquilo y haz un hueco mental para todo lo bueno que está al llegar para ti. Tu poder de persuasión crece exponencialmente. Con tu don de palabra podrás ganarte el corazón y la confianza de quien te interese.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hoy el amor quedará relegado a un segundo plano y te lanzaras en busca de nuevas amistades. Eres de los que necesitan estar rodeados de mucha gente. Pero tus salidas en solitario van a despertar los celos de tu pareja. Tendrás que compensarla como se merece.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hijos o padres van a ser hoy los que centren tu atención, pero procura no discutir con ellos y dejarles que hagan lo que les apetezca, aunque tengas que ayudarles y eso signifique dedicar parte de tu tiempo a esas necesidades suyas. No te arrepentirás.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Recuerda que existe una conexión íntima entre cuerpo y mente. Durante estos días escucha a tu cuerpo y respeta sus límites y sus necesidades. Es necesario que trates no sólo los síntomas externos, sino las causas que han originado los problemas de salud.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Descubrirás un secreto familiar que había permanecido oculto desde hace mucho tiempo. No tienes nada que temer: lo que en un principio tal vez te sorprenda un poco, luego será para bien. Muestra tu lado más amoroso y servicial y de esa manera estarás dando lo mejor de ti.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Existe la posibilidad de que comiences en un nuevo trabajo dentro de muy poco. Lo mejor es que vayas respondiendo en el momento las posibles propuestas que te hagan. Muéstrate abierto y receptivo a todo lo nuevo: no temas el cambio. Todo sucede para tu mayor bien.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

En el trabajo mejorarán las cosas gracias al cambio de actitud de uno de tus compañeros, que se volverá más generoso hacia ti y hacia los demás. Acepta su ayuda cuando te la ofrezca: no debes olvidar que dejarse ayudar es algo esencial para que las cosas fluyan.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Los amigos serán hoy fuente de diversión y de buenos momentos, quizá después del trabajo. Compartirás con ellos un rato amable que te vendrá muy bien para descargar tensiones profesionales. Reirás como hacía tiempo no lo habías hecho y eso te sentará muy bien.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hoy respiras más contento, más calmado y feliz incluso si debes mantener una conversación seria con la pareja o con un hijo, o ayudarlos de alguna manera en las tareas que tienen que hacer hoy. Puede que la familia política se ponga algo pesada, se flexible.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy te sentirás triste y eso no es malo, siempre y cuando tengas presente que puedes salir adelante tan pronto como quieras: sólo tienes que levantarte de nuevo, sin conceder espacio a la autoconmiseración ni hacerte la víctima ante personas que no pueden ayudarte.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hoy te espera un día de suerte a nivel general, mucho mejor para salir, relacionarte, viajar o tomar contacto con la naturaleza, que para quedarte en casa; aunque en ambos casos te espera un día muy agradable en el que las cosas se desarrollarán tal y como tú deseas. Quizás tengas la mente ocupada en algunos proyectos de trabajo.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite sincronizarnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.