Horóscopo de hoy sábado 8 de julio de 2023

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 8 de julio.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No te excedas con tu manía del orden, ya que eso está bien en general, pero a veces cometes excesos y pides a la gente con la que convives que esté en un nivel máximo. Debes de relajarte en este aspecto y pensar que no todo el mundo es igual que tu.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Serán muy significativos para ti los sentimientos y las emociones relacionadas con las personas mayores. No te importará dedicarles tiempo, porque creerás firmemente que lo necesitan y que tu afecto es importante para ellos. Y es muy cierto que ahora lo es.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No permitas que personas negativas empañen tus sueños. Recuerda que tratando de avanzar es como se aprende. Piensa en grande, visualiza lo que quieres, no dudes y lo lograrás. Tus preocupaciones por dinero serán cosa del pasado si mantienes una actitud positiva ante la vida y la seguridad de que siempre puedes mejorar lo que te rodea.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Repasa mentalmente algo que dijiste ayer y con lo que no estás demasiado contento, pero que en el fondo, no es nada grave, quizá te lo estés tomando demasiado en serio y los demás ni siquiera han reparado en ello. No magnifiques cosas que no son esenciales.

Leo (24 julio a 22 agosto)

A veces los objetivos que uno se marca suelen estar muy elevados. Eso hace que los esfuerzos que hay que emplear para alcanzarlos sean grandes. Pero recuerda que si pones muy alto el listón y pretendes saltar con los ojos cerrados, procura tener las espaldas bien protegidas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Aprovecha estos días de vacaciones para descansar de verdad, sin exigirte nada y trata de reconectarte con tu cuerpo y con tu vida. Has pasado un periodo de mucho estrés y tu organismo necesita practicar el maravilloso arte de no hacer nada.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Ahora estarás dispuesto a competir, a luchar por algo mejor. Tus ambiciones crecen y con ellas tus esfuerzos por lograr alcanzar lo mejor. Estarás y te sentirás poderoso, alegre y muy comunicativo. Las actividades que envuelvan al público serán beneficiosas para ti.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Permítete el descanso que mereces y no continúes enredándote en obligaciones rutinarias que, en el fondo, te están distrayendo de lo esencial. Es hora de que aprendas que lo que un día te sirvió hoy no te está sirviendo tanto: baja el pie del acelerador y disminuye la velocidad.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hay algo que se mueve a tu favor en lo económico, algo que te va a dar una perspectiva mejor de la que tenías hace un tiempo y eso te anima a sonreír y a estar de mucho mejor humor con todo el mundo. Aprovecha para compartirlo con la familia.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No te dejes abatir por los problemas e incomodidades cotidianas, debes buscar ayuda, confiar en aquellos que te rodean. Sabes ganarte a los demás mejor que nadie, pero además tienes una persona muy cerca que te quiere y te admira sinceramente y que hará todo lo que sea para ayudarte.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Las energías físicas han pasado por altibajos, pero en este sentido vas a sentir una renovación interior bastante evidente y tendrás ganas de moverte y de realizar muchas actividades. Si esperas noticias de alguna clase sobra la salud, serán muy positivas y te traerán calma y bienestar.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Tu actitud con respecto al amor será muy rígida y te creará algunos problemas con las personas que más te quieren. Controla los nervios y sobre todo los excesos con la comida, si no, con el paso del tiempo, sufrirás las consecuencias. Evita los conflictos laborales, si puedes.

