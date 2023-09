Horóscopo de hoy sábado 9 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 9 de septiembre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tendrás que hacer una pequeña inversión para mejorar tu calidad de vida, algo relacionado con el hogar y tu entorno cercano, bien sea lo que utilizas para trabajar o lo que utilizas para otro tipo de tareas o en tu vida más cotidiana. Elige con cuidado.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Gestionarás bien tus sentimientos en relación con la actitud de alguien que no te cae demasiado bien y que puede decirte algo fuera de tono. Ojo con contestar de manera airada, hazlo de manera inteligente. Cuanto más distancia y frialdad muestres, mejor.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Vas a rechazar ciertas ideas que no van con tu modo de ver la vida, pero no es necesario que lo hagas bruscamente. Simplemente, pide que respeten lo que piensas, ya sea tu familia o tus amigos. Si lo haces con asertividad y empatía, lo entenderán.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No debes preocuparte por tu vida sentimental porque la pareja, si la tienes, te dará muestras de lo que es capaz de hacer por ti y eso te va a llegar a emocionar. Vivirás momentos apasionados y felices y valorarás lo que es importante y lo que realmente no lo es.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hoy tendrás que compensar a tu pareja por algo que has hecho y que no le ha gustado nada. Sabes que lleva razón, así que échale imaginación y haz que sonría un poco para que olvide el momento negativo. La armonía será importante ahora para sentirte mejor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Sigues preocupado de un asunto familiar que te va a salpicar bastante. No te quedará más remedio que aguantar el chaparrón e incluso ayudar o consolar a alguien que va a estar bastante deprimido. Su agradecimiento será bueno para ti y para tus relaciones familiares en sentido más amplio.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Si no confías en ti mismo no podrás avanzar en la vida con la fluidez que podrías hacerlo y, más allá de eso, conseguir tus objetivos será una misión más que difícil. Pronto te cruzarás con alguien que podría demostrarte estas palabras compartiendo contigo su propia historia.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hay un cierto alejamiento de la pareja, quizá debido al trabajo y eso te hace estar en vilo e incluso sufrir celos y pensar en negativo. Te pondrán a prueba, desde luego, esos sentimientos y además alguien te va a levantar las sospechas de que está pasando algo que no controlas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Las cosas están algo alteradas a tu alrededor. Tienes que tener mucho cuidado a dónde vas y a quién eliges por compañía en el día de hoy. No te arriesgues en aquello que consideras peligroso o de alto riesgo. Tienes que estar bien seguro en quien depositas tu confianza. Ponte al día en todo lo que tengas atrasado.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Amas a tu pareja con toda tu alma, pero hay cosas que no están funcionando. No hay buenos ni malos, simplemente hechos y situaciones concretas que tú puedes decidir afrontar o no. Tranquilo: vuestro amor es muy grande y podrá superar baches de todo tipo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Que tu disposición a ceder no sea hoy nada especial e incluso estés en una jornada algo triste o con poca energía, no significa que tengas que poner mala cara a todo el mundo. Controla esas emociones y si es necesario, quédate en un segundo plano.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hoy llevarás mucho mejor el trabajo, sobre todo si está relacionado con la docencia de algún tipo. Te gratificará ver el interés que muestran algunas personas por lo que haces o por lo que intentas que mejoren o aprendan. Será un día muy enriquecedor.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos ayuda a sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.