Horóscopo de hoy viernes 1 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 1 de septiembre.

Horóscopo 1 de septiembre

Aries (21 marzo a 19 abril)

No seas tan obstinado tratando de imponer a la fuerza tus caprichos. Desarrolla más madurez y tolerancia hacia aquellos que están junto a ti. Espera pacientemente la recompensa por todo tu trabajo ya que ésta llegará a su debido tiempo. Pon en orden tus necesidades y tus prioridades y ganarás en orden mental.

Tauro (20 abril a 20 mayo) horóscopo 1 de septiembre

Estás consiguiendo grandes cosas a nivel laboral, pero apenas eres consciente. Tienes demasiada prisa por llegar a una meta a la que llegarás, pero solo si sigues enfocado, con todos los recursos a tu alcance, en la dirección correcta. Valora todo bien y te darás cuenta de lo que vales. Sonreirás.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Tenderás hoy un poco a estar a tu aire, a la introspección y no te mostrarás demasiado social. No es una mala idea, al menos durante unas horas, pero luego te conviene distraerte con algo que tenga que ver con más personas o conversaciones.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No perderás el tiempo con una persona que no hace más que interrumpirte de alguna manera y que no te trae sosiego ni tranquilidad en ningún sentido. Sabrás alejarte con habilidad y en tu línea, sin levantar ninguna clase de polémica. Harás bien.

Leo (24 julio a 22 agosto) horóscopo 1 de septiembre

Jornada más tranquila hoy, porque vas a manejar todos los asuntos con bastante astucia y verás las cosas más claras. Te llegará una información clave para que las cosas salgan a tu favor. Tu ánimo estará mucho más templado e incluso habrá momento de diversión que te pondrán de un excelente humor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tu pareja trata de decirte algo pero no encuentra el momento de hacerlo y eso no es bueno. Debes prestarle la atención que merece y poner de tu parte para que vuestra relación recupere la intensidad de hace algún tiempo. Reserva espacio para ella y trata de sorprenderla.

Libra (23 septiembre a 22 octubre) horóscopo 1 de septiembre

Escribir un diario te servirá de mucho en este momento de tu vida en el que tantas cosas te están sucediendo. Así podrás ordenar tus pensamientos y ser consciente de tus estados emocionales y tus altibajos. La escritura es terapéutica y nos impulsa adonde queremos.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Te preocupan problemas económicos que no tienen por qué llegar. Lo mejor que puedes hacer es centrarte en el presente y desde ahí descubrir qué es lo que te está limitando para vivir la vida de la mejor manera. Si quieres más dinero, lo tendrás observando las nuevas oportunidades.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tendrás que negociar un asunto relativo a las vacaciones de las próximas fechas y no debes permitir que siempre se salgan con la suya los demás, aunque eso no tiene por qué significar que no cedas en algún aspecto. Tus argumentos van a ser contundentes.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Te arrepentirás de haberle confiado un secreto a quien no debías. Quizá no lo difunda, pero te generará inseguridad saber que esta persona tiene en su poder una información comprometida. La próxima vez que necesites desahogarte, hazlo con personas de tu círculo íntimo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Aprovechas el día para cuidarte un poco, para hacer ejercicio o dar un paseo que te sentará muy bien y más si es en compañía de tus hijos o de alguien al que crees que le dedicas poco tiempo. Todo te hará sentirte reconfortado, tranquilo en tu interior.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

En lo profesional, se avecina una negociación o una reunión que será bastante agotadora si no te preparas bien mentalmente. Está claro que tienes que conseguir el objetivo, un nuevo contrato o mejorar las condiciones. Saca a relucir tu simpatía y mejores modales.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite unirnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.