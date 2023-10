Horóscopo de hoy viernes 13 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 13 de octubre.

Horóscopo 13 de octubre

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te gustaría estar en algún lugar distinto del que estás, pero lo cierto es que sabes perfectamente que no puedes quejarte. Hacerte la víctima no va contigo, así que pondrás buena cara a lo que se presente hoy. Esa es la actitud más inteligente.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Es hora de subir el siguiente peldaño en el cumplimiento de tus sueños. No se trata de que te agobies ni de que te provoques estrés, pero sí que te comprometas a seguir caminando en la dirección de tus objetivos. Estás más cerca de lo que a veces piensas.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Has comprendido que hay asuntos por los que no merece la pena pelearse ni perder tiempo ni energías porque no los vas a cambiar. Es hora de iniciar batallas que realmente puedas ganar. Sentarás las bases para alejarte de personas envidiosas que no te aportan nada bueno.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Resolverás con bastante facilidad un asunto de dinero que no parecía fácil, pero al final llegas a un acuerdo y firmas un documento que te permita casi dar por zanjado el tema. Lo cierto es que te quitas un peso de encima y eso hará que por la noche te apetezca dar una vuelta.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tu buen sentido del humor contagiará hoy a los demás y te llevará a conocer a personas interesantes. Pasarás un día muy agradable en compañía de personas alegres y sensacionales, pero aún así tendrás que vértelas con una persona que te tiene algo de envidia.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No dejes que alguien te convenza de que está haciendo algo por ti, porque no es cierto y lo que intenta es manipularte. Eso no significa que tengas que enfadarte: simplemente, se objetivo con los hechos y no te dejes llevara su terreno. Tu carácter fuerte lo sabrá hacer.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te sentirás algo agobiado por algunas circunstancias externas que se dan en tu día a día. Se trata de actividades, personas o cosas que te provocan cierto estrés, pero que no acabas de dejar atrás. Hoy, sin embargo, alguien hará que se encienda tu luz de nuevo y eso podría cambiarlo todo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy mantienes el buen humor y la alegría y sabes dar buenos consejos a tu alrededor y eso te hará granjearte la amistad de alguien que has conocido hace poco. Le demuestras que eres alguien en quien se puede confiar. Creas lazos fuertes de afecto para el futuro.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Si estás aburrido o frustrado con tu trabajo, es posible que te inclines a buscar otro más interesante. Ten mucho cuidado. Sería mejor que intentases primero hacer el trabajo que tienes, antes de cortar por lo sano y recoger los bártulos para irte.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Te iría muy bien desarrollar tu energía a través de alguna actividad de tipo creativo, ya que tu originalidad y tu instinto, te acercan a lo que está de actualidad o lo estará en el futuro y contribuirán enormemente a que consigas éxito en estas empresas.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Ya vuelves a respirar con más tranquilidad después de una etapa en la que quizá te ha tocado trabajar el doble por las vacaciones de alguien o por complicaciones en el trabajo. Un jefe te pregunta por todo ello y debes ser sincero. No calles lo negativo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Quizá sea hora de darte cuenta de que debes ser más empático con una persona que te ha ayudado mucho y a la que ahora no haces demasiado caso. No seas egoísta y piensa que en cierto modo es tu obligación preocuparte más por ella. Se generoso con tu tiempo.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.