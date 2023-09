Horóscopo de hoy viernes 15 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 15 de septiembre.

Horóscopo 15 de septiembre

Aries (21 marzo a 19 abril)

Disfrutarás mucho de una jornada que pasarás en compañía de los que más quieres. Un hermano o alguien cercano te contará algo que no sabías y que cambiará tu percepción sobre otro familiar. Intenta mostrarte todo lo comprensivo que puedas. Evita juicios innecesarios.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Las palabras ingeniosas y divertidas, pero con cierta ironía, saldrán de tu boca muy fácilmente en una reunión social o delante de un grupo. Quedarás muy bien y no sería de extrañar que alguien muy interesante se acercara a ti para pedirte opinión o consejo.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Un reencuentro con alguien a quien quisiste mucho marcará tu presente y, tal vez, tu futuro. Debes ser valiente y aceptar los propios sentimientos: rechazar lo que hoy sientes solo te llevará a dolor y a cierta frustración. Tal vez te sorprendas si eres sincero.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No estás haciendo nada del ejercicio físico que te habías propuesto y tu cuerpo empieza a resentirse. La vida sedentaria que llevas no beneficia a tu salud en absoluto: debes empezar a cambiar. No descartes la opción de un entrenador personal: puede ayudarte muchísimo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

La disposición planetaria es favorable para los negocios. Podrías encontrar una nueva vía para aumentar tus ingresos a través de Internet. Reflexiona qué sabes hacer y qué opciones te ofrecen las nuevas tecnologías. Quizá no te dé para vivir, pero sí podrías conseguir un extra considerable.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Los lazos de amor se estrechan. Verás el amor reflejado en cada persona, en cada cosa viviente. Te sentirás muy identificado con la naturaleza, con el Universo. Aunque en estos momentos pienses que lo más importante es el dinero o tu seguridad económica, lo que realmente necesitas es trabajar más en los valores espirituales.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te asaltan dudas sobre la verdad de ciertas palabras o un mensaje que te ha mandado tu pareja para excusarse de un plan que teníais previsto hacer. Esas sospechas no son muy beneficiosas para ti, pero no debes obsesionarte. Si te estás planteando qué pasa, pregunta sinceramente. Hallarás la verdad.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Te sientes solidario hoy con alguien que necesita consuelo y dejarás de hacer algo que te apetece mucho por pasar un rato a su lado. Eso está bien, pero no significa que te agobies por ello, sino que sepas moderar las emociones que te provoca ese asunto. Respira hondo.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hay muchas posibilidades de éxito en cierta inversión que estás a punto de llevar a cabo, al menos en lo que se refiere a términos económicos, pero deberías valorar la situación en su conjunto y no guiarte únicamente por el dinero que puedes conseguir.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Antes de dar un paso económico o relacionado con el negocio, asegúrate de que está todo en orden porque hay alguien que puede aprovecharse de las circunstancias y eso no te interesa. Consulta con asesores que no vengan de la mano de antiguos socios o de quien tenga intereses ocultos.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Se producirá cierta tensión en el trabajo, sobre todo a última hora. Tal vez sea una discusión o tal vez se trate de un compañero que sólo parece pensar en sí mismo. No le des el gusto de salirse con la suya. Simplemente, ignora su actuación. Ni te inmutes.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Con respecto al dinero, éste será un período muy bueno. El dinero fluirá con rapidez y en mayor cantidad y te llegará por todas partes, quizás puedas ser beneficiario de algún premio o herencia. Alguien de tu familia cercana necesitará de tu ayuda moral y financiera.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite vincularnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más positiva y serena.