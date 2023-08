Horóscopo de hoy viernes 18 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 18 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Puede que te estés obsesionando un poco con cuestiones de estética y estés pidiendo a tu cuerpo algo excesivo que además perjudique tu salud. Y eso es lo primero que tienes que vigilar, antes de otras consideraciones que son menos importantes, un tanto frívolas.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tienes grandes valores en muchos aspectos, sin embargo no debes olvidar que muchas veces el peor enemigo de ti mismo eres tu cuando no canalizas bien ese gran torrente de energía que albergas en tu interior y hoy es uno de esos días en los que algo así podría sucederte. ¡Cuidado!

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Analiza hoy si eso que te has propuesto apoyar es algo que realmente te interesa y que lo haces de corazón. Sea la causa que sea, es algo que te va a exigir muchas cosas y que quizá tengas que enfrentarte con algunos problemas y bastante críticas. Piénsalo bien.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Deberías de tener en cuenta los sentimientos de los demás. Últimamente estás más egoísta de lo usual y no prestas atención a las necesidades de tus seres queridos. Has adoptado la actitud de pensar sólo en ti y no mueves ni un pelo. Reflexiona sobre tu actitud.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Este es un día que irá de menos a más. Por la mañana te encontrarás un poco mal de ánimo e incluso podrías discutir con tu pareja o familiares por cualquier pequeñez. Sin embargo, todo irá cambiando y mejorando según avance el día y terminarás disfrutando de una tarde y noche mucho más relajadas y llenas de alegría.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Para evitar daños y perjuicios, debes esforzarte en ver las cosas con calma y con más claridad, tal vez con la ayuda de una persona de confianza y no dejarte llevar por ilusiones. Acepta que los cambios son necesarios para tu evolución. De lo contrario, tu estómago sufrirá.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Una de tus mejores amigas tiene un problema relacionado con su salud que le agobia bastante, por lo que estaría muy bien que te mostrases con ella sensible, comprensivo y amable, dispuesto a escuchar las horas que hagan falta. Ella también lo haría por ti.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy las alianzas casuales formarán un equipo de trabajo favorecedor. No te ates a prejuicios pasados de moda y propón nuevas iniciativas. Tu conducta variable altera a tu pareja y está perjudicando vuestro vínculo, así que actúa con ternura porque así podrás renovar el amor.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No te agobies si en tu mesa hay una pila de tareas pendientes. Organízate y establece unas prioridades. Lo fundamental es que concluyas primero los asuntos más urgentes. No será necesario pedir ayuda. Si le pones un poco de imaginación, saldrás airoso. Eso sí, evita las distracciones.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Eres hábil y hoy sacarás mucha ventaja a un contacto que te va a abrir una puerta que estaba cerrada. Pero su euforia por una victoria reciente le hará ceder. Procura ir con cuidado y no dejar ver que tu ambición va mucho más allá de lo que parece.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Esta tarde vas a hacer algo que hace tiempo esperas con ilusión, puede ser ir a un espectáculo o a una fiesta en la que quieres encontrarte con alguien que te interesa. En cualquier caso, lo vas a disfrutar mucho y te arreglarás para que tu imagen sea perfecta.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Te llegan influencias muy positivas de una persona de edad o con cierto poder a la que caes muy bien y que te va a guiar por senderos muy enriquecedores. Escucha atentamente todo lo que tiene que contarte porque aprenderás cosas importantes.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más optimista y serena.