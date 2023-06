Horóscopo de hoy viernes 23 de junio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 23 de junio.

Horóscopo 23 de junio

Aries (21 marzo a 19 abril)

Los pequeños cambios que están llegando a tu vida son más valiosos de lo que piensas. Tienes que valorar los regalos que la vida te está ofreciendo. Si hoy recibes un consejo de un amigo, tenlo muy en cuenta. Puede que lo que escuches no te guste del todo en un principio.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Habrá cierto estrés en el trabajo, pero tú no tendrás la culpa. Sólo puedes concentrarte en hacer de la mejor manera la parte que te corresponda, dando lo mejor de ti en cada momento, poniendo buena cara a los problemas. Tienes la capacidad de hacer lo que te propongas.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Cuidado con cierta tendencia a utilizar a los demás para tus fines, porque alguien se va a dar cuenta y te puede acusar de cierta manipulación. No actúes así más, ya que estarás expuesto a una discusión o a soportar ciertas malas caras de la pareja o de tus padres.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Disfrutarás de un día en el que los planes surgirán espontáneamente. No faltará el deporte, una comida con amigos y tiempo libre para que puedas reflexionar sobre tus propios asuntos. Por la tarde, tendrás que afrontar una conversación difícil. Te sentirás preparado para ello.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Las relaciones sociales serán ahora más intensas. Te llaman, te solicitan, te necesitan y serás ahora la luz de muchos. Se presentarán oportunidades para destacar y lograr cosas aparentemente imposibles. Te sentirás esperanzado y dispuesto a todo. Nuevas conquistas sentimentales le darán sal a tu existencia.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No hay manera de que puedas convencer a un familiar de que has elegido el camino adecuado. Pero es tu vida y solo tu debes asumir los pasos que das. En cualquier caso, te sentirás bien contigo mismo hoy por tener claro hacia donde te diriges. Sonreirás.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Hoy estás más optimista y no te va a importar dedicar parte de tu tiempo libre a cuidar de una persona mayor que lo necesita, sea o no de la familia. En esos momentos a su lado te darás cuenta de que el afecto y el cariño es lo más importante de la vida.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre) horóscopo 23 de junio

Echas de menos a un amigo o a una amiga en la que confías y a quien cuentas tus cosas más íntimas y ahora, temporalmente no está a tu lado y no puedes desahogarte como siempre, con sinceridad. Buscarás soluciones a eso. La tecnología será una buena aliada. Descúbrela.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tus dolencias físicas están relacionadas con tu estado anímico. Tienes que buscar el foco de tus preocupaciones y ponerle remedio. Trata de relativizar las cosas y no darle más importancia de la que tienen. Te vendrá bien hablar de tus problemas con alguien que sabes no te juzgará.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Llevarte los deberes a casa es algo que no sólo no te desagrada en estos momentos sino que te hace sentirte más útil en el trabajo. Sabes que en esta época, todos debemos de arrimar el hombro y tu no ibas a ser menos. Tu esfuerzo valdrá la pena y ganarás en eficacia y solvencia.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Un familiar te pedirá ayuda. Debes dársela. Se encuentra en mayores apuros de lo que te contará. Lo importante es que le apoyes en la medida de tus posibilidades. Sobre todo no le juzgues ni tampoco le critiques. La comprensión, en este caso, puede ser sanadora.

Piscis (19 febrero a 20 marzo), horóscopo 23 de junio

Tal vez no estés avanzando hacia tus sueños tan rápido como te gustaría, pero debes de tomarte las cosas con calma. Esta advertencia también es válida en lo que se refiere a lo sentimental: la prisa será tu mayor enemiga. Confía en que estás dando los pasos adecuados y correctos.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos posibilita sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más optimista y serena.