Horóscopo de hoy viernes 27 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 27 de octubre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Se producirán reencuentros con personas de tu pasado a las que creías olvidadas. Pero el pasado siempre vuelve y ahora lo hará con fuerza. Serás tú quien deba decidir, en última instancia, quién puede entrar en tu vida de nuevo. Pero te conviene tener la mente abierta.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Si has salido hace poco de una relación, no te precipites en buscar la siguiente de manera inmediata. Es mejor que busques calma interior y cuando tengas claro lo que buscas, entonces deja fluir tu corazón con la vida. Llegará en el momento en el que mejor te venga.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hoy continúa tu racha de buena suerte: poco a poco las piezas del puzzle van encajando a la perfección y no necesitas sino jugar, dejarte llevar y vivir cada momento como estás haciendo. Si por la tarde un amigo te sugiere hacer algún plan interesante, no le digas que no.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Llega un alivio para tus esfuerzos físicos y mentales, un momento para que disfrutes del afecto de tus seres queridos, pero al mismo tiempo te sientas orgulloso de todo lo que has luchado y todas las cosas que has hecho en tu trabajo. Las influencias favorables de los planetas te ayudarán a que disfrutes de un excelente día.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Respira hondo y no dejes que las palabras de alguien te hieran o te molesten. Su agresividad o su malas formas no son tu problema sino suyo y eso es algo que debes de tener claro. En cuanto puedas, aléjate de esa persona y no le des ni un minuto más de tu tiempo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy te levantas con el ánimo bajo, quizás porque tu salud no pasa por su mejor momento. Debes cuidar tu alimentación y evitar los excesos con el alcohol. Hace tiempo que no visitas al médico. No estará de más si realizas un chequeo general para descartar cualquier dolencia.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Si estás preocupado por cuestiones de salud lo mejor será que acudas a un médico especialista que pueda hacerte salir de dudas y recomendarte lo mejor. El ejercicio físico y la buena alimentación serán tus grandes aliados. No desperdicies más tiempo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Despídete de cierto aspecto de tu pasado: ha llegado el momento de decir adiós a aquello que te mantenía inmovilizado. Tus perspectivas son muy positivas y todo lo que tienes por delante es mucho mejor que lo que ya pasó. Lo mejor acaba de empezar.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Quizá un poco monótona la jornada, pero podrás animarte por la tarde-noche si sales a dar una vuelta o quedas con alguien que te cae bien y con quien te gusta mucho charlar y dejarte llevar en confianza. No le ocultes tus emociones sobre una persona.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Si no tienes trabajo, te conformaras con la situación que tienes y ni te vas a dejar la piel buscando trabajo. Esta actitud no te beneficiara nada, porque cuando consigas tener un trabajo no te durara, porque tampoco le vas a echar ganas para mantenerlo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Es hora de preparar un encuentro o una fiesta en la que muestras tu lado más social y carismático. Notas buenas vibraciones y que eres capaz de transmitir ilusión a los que te rodean, a tus amigos e incluso a gente que conoces menos, pero que te caen bien.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Es esencial que, si hoy no tienes trabajo, dediques el día casi al completo a actividades relajantes. Hace tiempo que no haces lo que verdaderamente deseas hacer y, aunque está bien mirar por los demás, también es bueno que mires por ti. Tu cuerpo te está pidiendo más atención.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos posibilita unirnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.