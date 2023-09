Horóscopo de hoy viernes 29 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 29 de septiembre.

Horóscopo 29 de septiembre

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te sentirás más en calma si buscas la manera de relajarte y reflexionar. No te tiene que gustar todo el mundo, pero no ganas nada con magnificar los defectos de determinadas personas. Si lo analizas, son prejuicios tuyos ya que no son tan malas como las imaginas. Deberías hacer un poco de autocrítica.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Alguien te propondrá algo que en un principio te entusiasmará, pero cuidado: podría no ser oro todo lo que reluce. Esta vez no te conviene pecar de ser demasiado confiado. Estudia los detalles y asesórate bien antes de dar una respuesta afirmativa. Hay algo oculto.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Te encuentras ahora en el mejor momento para tomarte unas vacaciones ahora que la energía astral aumenta tus ansias de viajes y de conocer el extranjero. Te unes, te identificas con personas extranjeras que puedan aportar nuevas y diferentes experiencias. Un viaje largo y muy placentero está ahora a punto de comenzar.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No impongas a los demás tus caprichos si compartes una casa con amigos o compañero o un espacio común en el que hay más personas. Piensa en que cada uno tiene derecho a hacer lo que le apetezca sí, pero sin molestar a los demás.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Nadie hará por ti el esfuerzo de salir de tu zona de confort y mejorar en eso que aún supone una barrera para ti. Debes hacerlo tu y cuanto antes, ya que hay oportunidades que te llegarán pronto y es mejor que estés a punto para cogerlas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tus amigos y conocidos reconocerán en ti esa capacidad de apoyo y hoy buscarán tu mano auxiliadora y tu corazón, ya que de tu contacto saldrán menos tensos y más inspirados. No le niegues tu ayuda ni tu tiempo, pues siempre han estado a tu lado cuando les has necesitado.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Un reto inesperado requerirá por tu parte de toda la voluntad que necesites reunir para salir del bache. Las piedras del camino seguirán apareciendo toda la vida: lo importante es cómo te tomes tú las cosas a partir de ahora. Descubre tu propio potencial.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Avanzar es primordial para ti y el riesgo y la lucha son inherentes a tu naturaleza: el fuego caracteriza tu signo. Hoy, sin embargo, perderás una batalla, pero sería absurdo que por ello veas mermada tu energía. Entiéndelo: no depende de eso.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Si en los últimos meses has conocido gente nueva, esfuérzate por estrechar el vínculo. Seguro que con alguien tienes una conexión especial. Un aperitivo o una cena será una buena oportunidad para conversar. Encuentras un plan que se salga de lo habitual.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hoy será un día propicio para el turismo, la compra y venta de inmuebles y para los artículos del hogar. Así que si te dedicas profesionalmente a alguna de estas actividades, tendrás una productiva jornada laboral. No obstante, evita las discusiones innecesarias.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Alguien descubre una faceta tuya oculta que a veces resulta un tanto sorprendente y es que todos y más los de tu signo, tenemos un lado que no dejamos ver demasiado a menudo y que puede resultar desagradable. Procura que no sea algo excesivo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Si te quejas demasiado de algo puede que resultes pesado o que alguien te diga que eres un exagerado y que hay cosas peores. Y llevará razón, así que debes analizar tu posición en el mundo, lo que posees y lo que no y verás que debes ser más optimista.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos posibilita sincronizarnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.