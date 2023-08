Horóscopo de hoy viernes 4 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 4 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Vas a llevarte una sorpresa con algo que te contará un familiar y que no esperabas tan pronto, como un nuevo miembro de la familia o una nueva unión. Al principio te costará encajarlo, pero después te alegrarás mucho y te traerá felicidad.

Tauro (20 abril a 20 mayo) horóscopo 4 agosto

Los demás observan que tus motivaciones son el reconocimiento y la alabanza, por eso podrían retirar su apoyo y perjudicar tus planes. A menos que incluyas a otros en los beneficios de tus esfuerzos, podrías encontrarte con severos reveses que podrían hacer tus sueños pedazos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Pueden estar muy a flor de piel esas pequeñas manías tuyas que te llevan en ocasiones a discutir con la pareja o con la familia. Insistirás en lo que haces y reclamas libertad de acción y eso está bien, pero debes comprender que a veces te pones algo pesado.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Correrás hoy el riesgo de que tu propio orgullo te juegue una mala pasada y te impida relacionarte con una persona que, en realidad, no tiene la culpa de lo que ha pasado. Puedes dar un largo paseo en soledad y tratar de recuperar la armonía interior.

Leo (24 julio a 22 agosto) horóscopo 4 agosto

Tu vida social podría comenzar hoy con un evento en el que estén presentes todos tus amigos. No lleves la iniciativa siempre y deja que los demás participen para evitar posibles tensiones. Cuida mucho lo que dices y delante de quién lo dices porque serás muy influyente en tu entorno.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Andas algo apurado económicamente desde hace algunos meses, pero ni siquiera te has puesto a reducir gastos. Necesitas llevar un control más exhaustivo de tu economía para que puedas remontar y volver al plácido lugar en el que siempre has estado.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Necesitas irte un poco del mundo estricto de los adultos, sé un niño por un tiempo, o mejor aún, juega con ellos. Ellos te harán volver a creer en que todo es posible si uno lo desea de corazón. Aparecerán renovados aires que podrán mejorar tu relación sentimental.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

El horóscopo de este viernes 4 de agosto dice que no estás en tu mejor momento económico, pero con un poco de imaginación podrás disfrutar de unas vacaciones. Busca fórmulas creativas como el intercambio de casas o visita a ese amigo que vive en el extranjero. No seas tímido en decírselo abiertamente.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Probablemente, hoy tengas tiempo de sobra para reflexionar sobre lo que quieres y te vas a plantear un cambio en el estilo de vida y una mejora hacia una forma de vivir más acorde con ciertas realidades. Está claro que tienes cosas que mejorar.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero) horóscopo 4 agosto

Es probable que te sientas preocupado porque no sepas cómo salir de una relación que ya no te convence y crees que no es el momento apropiado de decirlo ahora, en vacaciones. La verdad es que si tienes la decisión tomada, debes exponerla cuanto antes.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy podrías tener un nuevo trabajo, una nueva posición o incluso un cambio de domicilio. Sea cual sea este cambio, tendrás la oportunidad de conocer personas de quiénes tendrás mucho que aprender y compartir. Aunque tus amigos seguirán siendo los mismos de siempre.

Piscis (19 febrero a 20 marzo) horóscopo 4 agosto

Puede surgir algún problema doméstico, pero tu eficacia para resolverlo estará presente y va a solventar ese e incluso otros relacionados con la familia, en especial si tienes hijos. Necesitan tu atención y que les des consejos, pero también un poco de disciplina.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos posibilita conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.