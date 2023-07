Horóscopo de hoy viernes 7 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 7 de julio, el horóscopo con todos los signos.

Horóscopo 7 de julio

Aries (21 marzo a 19 abril)

Recibirás la ayuda de alguien de tu familia para solucionar algún desorden en el hogar, donde hoy se iniciarán ciertos cambios que serán muy favorables para ti. Conviene, eso sí, que no tengas prisa por nada: lo más importante es que has dado el primer paso.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Si no tienes pareja seguirás así, pero sabrás llenar ese vacío cultivando tu vida social. Te vas a evadir saliendo más con los amigos. Recapacitas y del cambio de actitud se beneficiará en primer lugar tu familia y después tus amigos más cercanos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Será un gran día para ti en todo lo relacionado con lo personal, pero tendrás algún tropiezo en lo profesional. Trata de relativizar y no concedas más importancia de la que tiene a un suceso que no te gustará, pero que sabes que tampoco es importante. Lo pasarás muy bien con tus amigos.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Entierra dudas, inseguridades, complejos de inferioridad y comparaciones absurdas. Ten la seguridad que no hay nadie como tú en todo este universo. Confía plenamente en tus capacidades y no dudes ante nuevas ofertas laborales, analízalas, escucha tu voz interior y lánzate.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hoy te sentirás muy intuitivo y hasta el detalle más nimio tendrá su trascendencia para ti. No se te escapará nada y sabrás leer entre líneas en los comentarios de la gente. Con los demás te mostrarás muy sensible y encontrarás las palabras precisas para cada situación.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Si compartes piso con amigos o compañeros, tendrás que establecer las reglas para que esa convivencia sea mejor. Tu sentido del orden innato y amabilidad va a ayudar mucho y conseguirás que todo vaya sobre ruedas. Pero debes establecer estrategias para gestionarlo adecuadamente.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

No es necesario en absoluto que te creas lo que los demás digan o piensen de ti. Tu eres quien sabe la verdad sobre ti y eso es lo que debes tener claro hoy. Por la noche sentirás cierto cansancio. Duerme más y no pienses en ello, no te conviene.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Sería estupendo que ahora que dispones de mayor tiempo libre retomes la sana costumbre de hacer deporte. No tienes por qué esforzarte mucho, ni siquiera tienes por qué hacer algo que no te guste. Pero mantenerte en buena forma puede ser muy divertido.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Quizá se produzca un cambio importante en tu vida personal o profesional. Tendrás que adaptarte con celeridad, antes de que te lo exijan las circunstancias. Intenta ver la botella medio llena ya que la nueva situación podría ser beneficiosa para ti. Busca las ventajas que conlleva.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero), horóscopo del 7 de julio

Vas a desear levantarte cada mañana para acudir al trabajo. Económicamente no habrá muchas novedades, aunque las cosas tampoco te saldrán a pedir de boca. Las reuniones que mantengas durante estos días serán cruciales para tu futuro. Tu estado de ánimo será mucho más estable.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

En el fondo de tu corazón sabes que no es verdad algo que estás pregonando a los cuatro vientos, por mucho que tú mismo quieras creerlo. Sé sincero y honesto con los demás y contigo, pues sólo así sentirás la paz interior que en el fondo anhelas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No será un día especialmente significativo en nada importante, pero sí puede que pases algunos ratos muy entretenidos y agradables, sobre todo si te vuelcas en hacer algo por los demás, sea lo que sea. Eso te dará confianza en los demás.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos ayuda a unirnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor perspectiva, más optimista y serena.