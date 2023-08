Destino Celestial: predicciones astrológicas del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2023

Descubre lo que deparan los astros para tu semana. Foto: Getty

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros esta semana.Ya que, con el cambio de estación a la vuelta de la esquina y el ritmo acelerado del mundo, es natural que nos sintamos ansiosos por saber qué nos depara el futuro en la próxima semana.

Los horóscopos, esa milenaria guía astrológica, llegan nuevamente para ofrecernos un vistazo a los eventos celestiales que influirán en nuestras vidas del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2023. A medida que el Sol se desplaza a través del cielo y los planetas juegan su eterno baile cósmico, los signos del zodíaco se ven imbuidos de energías cambiantes que pueden moldear nuestras decisiones y emociones.

Desde las aventuras amorosas hasta los avances profesionales, cada uno de nosotros está a punto de embarcarse en un viaje único a lo largo de esta semana.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tal vez vivas un momento que podrías recordar toda la vida. Para que ello ocurra, debes dejarte fluir y no evitar ninguna de las situaciones mágicas que se darán. Se trata de aparentes casualidades que, dentro de un tiempo, tendrán sentido para ti.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tu generosidad y buen hacer estarán muy elevados y eso hará que ayudes a alguien cercano que necesita que le eches una mano. Te lo agradecerá mucho más de lo que crees porque su posición en cierto círculo social será ventajosa muy pronto y eso te afectará muy positivamente.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No estés inquieto por asuntos de pareja, porque realmente no tienes nada de que preocuparte, aunque sería bueno un poco más de colaboración doméstica, ya que a veces te inhibes mucho de esos asuntos. Disfruta de los ratos de ocio, busca tiempo para ellos.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Prefieres pasar el día en calma y con personas de confianza y no complicarte para nada. No te vendría mal hacer algo de deporte, cualquier cosa que te ponga en contacto con tu organismo de una manera consciente para mejorar en todos los sentidos.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te costará, especialmente, realizar algo a lo que te habías comprometido. Debes ser persistente y perseverante: te alegrarás enormemente al ver el trabajo concluido. No tires la toalla antes de tiempo o te arrepentirás por un largo periodo de tiempo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tu vida social se está resintiendo de cierta pereza y de cierta monotonía, Algunas de las personas de tu círculo ya no te satisfacen porque está creciendo emocionalmente. Dale tiempo al tiempo y busca en tu interior qué es realmente lo que deseas y lo que te hace feliz.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Realmente juegas sobre seguro en un negocio que te interesa mucho. Tendrás las claves para llevar las negociaciones a tu terreno y vas a avanzar en tu meta más de lo que esperabas en un principio. Hay documentos de ventas o compras, léelos bien.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

La tristeza te invadirá y no sabrás qué hacer por evitarlo. En realidad no puedes hacer nada, sólo aceptar que ciertas cosas no son como te gustarían. Todo cambiará, pero debes poner de tu parte ahora, sin temor a lo que pueda pasar a partir de este momento.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aún hay algo que te preocupa en lo que respecta a tu salud, pero parece que prefieres mirar para otro lado. Es preferible que afrontes las cosas con tranquilidad. No temas nada: todo problema tiene solución y, en tu caso, ni siquiera hay un problema.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No pienses más en esa actitud de alguien a quien aprecias que no te ha gustado demasiado. Piensa que cada uno puede tener reacciones diferentes, se empático e intenta comprender porqué ha actuado de esa manera. Quizá guarde algún secreto que desconoces.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Este mes te conviene ser prudente con el dinero y no hacer ninguna compra importante. Quizá tengas que afrontar un pago inesperado, pero ineludible como la reparación del coche o de un electrodoméstico. Plantéate si merece la pena arreglarlo o sustituirlo por uno nuevo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Continúas un tanto pensativo en las cuestiones de afectos y de cómo llevar a tu terreno a esa persona, sin embargo, vas a sentir que esa presión interior comienza a desaparecer paulatinamente, porque un hecho inesperado o una información que te llega, te hará sentirte liberado, sin amarras de ningún tipo.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos posibilita vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más positiva y serena.