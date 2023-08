Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 24 de agosto de 2023.

¿Cómo son los Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo de puro Fuego. Su estrella es el Sol y son famosos por su determinación y confianza en sí mismos. Como otros signos, son líderes naturales y tienen una gran fortaleza, lo que les pone fácil ser el centro de atención en cualquier situación. Les encanta ser el foco de admiración y reconocimiento y su gran personalidad les hace ser capaces de conseguir todo lo que se propongan. Asimismo, los Leo son personas ardientes y ambiciosas y su gran energía y capacidad de fijación les ayudan a alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, esta inevitable necesidad de ser el centro de atención a menudo puede provocar que los Leo parezcan presuntuosos o egocéntricos. Para frenarlo, los Leo deben estar en lucha constante por equilibrar entre confianza, humildad y empatía hacia el resto de la gente.

En el ámbito personal, los Leo son conocidos por ser fieles y altruistas. Son personas increíblemente afectuosas y cuidadoras, de hecho, suelen ser el pilar emocional de sus amigos y seres queridos. Aunque, ojo, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de atención puede hacer que sean percibidos como exigentes o controladores.

Leo Hoy

Un amigo te ofrecerá la posibilidad de que te unas a un partido de un deporte que no has practicado nunca o a una actividad diferente a lo que estás acostumbrado. No sabrás si aceptar o no la propuesta. Podrías descubrir un mundo nuevo.

Consejos de hoy para Leo

Mejora el sentido de la autocrítica. Algunas veces, evaluarse de manera objetiva permite reconocer nuestros errores, lo que te hará desenvolverte mejor por el camino de la vida. Da el valor apropiado a lo que dicen los demás. El fuerte orgullo de los Leo los define por encima de todo y por ello a veces las críticas pueden dañarlos. ¿Qué hacer? Muy simple: trata de verlo como una oportunidad para crecer y no como un ataque. La clave de tu éxito es el equilibrio, Leo. Te encanta ser líder y alcanzar tus deseos, pero también tienes que mimar tus relaciones personales. Escucha a quienes te rodean y únete a ellos para lograr cosas mejores.

