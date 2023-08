Horóscopo de Leo hoy, miércoles 16 de agosto de 2023

No reveles tus secretos. Foto: Uno TV

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 16 de agosto de 2023.

¿Cómo es la personalidad de un Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo de Fuego. Su estrella es el Sol y son conocidos por su confianza y determinación. Como otros signos, son líderes naturales y tienen una gran semblanza, lo que les pone fácil ser el centro de atención en cualquier situación. Aman ser el foco de admiración y reconocimiento y su gran personalidad les permite conseguir lo que se proponen. A la vez, los Leo son personas ardientes y ansiosas y su gran energía y valor les ayudan a alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, esta necesidad de ser el centro de atención en algunas ocasiones puede provocar que los Leo sean percibidos como arrogantes o egocéntricos. Para que no suceda, los Leo están en lucha constante por equilibrar entre confianza, humildad y empatía hacia el resto de la gente.

A la hora de relacionarse, los Leo son seres honrados y generosos. Son personas increíblemente afectuosas y defensoras, además, tienden a ser el pilar emocional de sus amigos y seres queridos. Aunque, ojo, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de atención puede hacer que nuestra mente los perciba como exigentes o controladores.

Horóscopo de Leo, 16 de agosto de 2023

No te conviene demasiado que se sepa un secreto que guardas celosamente y lo cierto es que no tienes por qué desvelarlo, ya que solo te afecta a ti y a esa otra persona que tú sabes. Todos tenemos algo que ocultar, no lo olvides y tranquilízate.

Consejos de hoy para Leo

Ten más autocrítica. En ocasiones, evaluarse de manera objetiva ayuda a reconocer tus errores, lo que te hará crecer como persona. Cada comentario tiene su valor. El fuerte orgullo de los Leo los caracteriza por encima de todo y por ello a veces los comentarios pueden dañarlos. ¿Qué hacer? Muy fácil: enfócalo como una oportunidad para mejorar y no como un ataque. Busca un equilibrio entre tu individualidad y tu relación con los demás. Te gusta ser líder y alcanzar tus deseos, pero también has de cuidar tus relaciones personales. Escucha a otros y trabaja en equipo para lograr cosas mejores.

