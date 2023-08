Horóscopo de Leo hoy, miércoles 30 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 30 de agosto de 2023.

¿Cómo son los Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo gobernado por el Fuego. Su estrella es el Sol y son seres con una gran confianza y espíritu de determinación. Como todo signo de fuego, son líderes naturales y tienen una gran presencia, lo que les pone fácil ser el centro de atención en cualquier situación. Lo que más les llena es ser el foco de admiración y reconocimiento y su fuerte personalidad les permite lograr fácilmente sus metas. A la vez, los Leo son personas impetuosas y deseosas y su calurosa energía y valor les ayudan a alcanzar sus objetivos.

No obstante, esta imperiosa necesidad de ser el centro de atención a veces puede hacer que los Leo parezcan soberbios o egocéntricos. Para que no suceda, los Leo están en lucha constante por hallar el término medio entre confianza, humildad y empatía hacia los demás.

A la hora de forjar relaciones, los Leo son seres honrados y altruistas. Son personas afectuosas y defensoras, además, suelen ser el pilar emocional de sus amigos y seres queridos. Eso sí, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de atención puede provocar que nuestros ojos los perciban como exigentes o controladores.

Leo Hoy

No descartes una pequeña crisis en tus creencias espirituales o religiosas porque hay cosas que no llegas a comprender y con las que no estás muy de acuerdo. Esto te llevará a plantearte los modos de actuación con una persona o con un grupo social.

Consejos de hoy para Leo

Ten más autocrítica. Algunas veces, evaluarse de manera objetiva ayuda a reconocer tus errores, lo cual te hará crecer como persona. Asume mejor las críticas. El extremado orgullo de los Leo los caracteriza por encima de todo y por ello a veces las críticas pueden herirlos. ¿Cómo afrontarlos? Muy simple: trata de verlo como una oportunidad para crecer y no como un ataque. En el término medio está la virtud. Te gusta ser líder y seguir tus deseos, pero también tienes que mimar tus relaciones personales. Presta atención a quienes te rodean y trabaja en equipo para lograr metas mejores.

