Horóscopo de Leo hoy, sábado 23 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 23 de septiembre de 2023.

¿Cómo son los Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo gobernado por el Fuego. Su estrella es el Sol y son famosos por su determinación y confianza en sí mismos. Como todo signo de fuego, son líderes naturales y tienen una gran semblanza, lo que les facilita ser el centro de atención en cualquier situación. Lo que más les llena es ser el foco de admiración y reconocimiento y su fuerte personalidad les posibilita alcanzar sus metas sin complicaciones. Al mismo tiempo, los Leo son personas apasionadas y ansiosas y su energía y poder de decisión les ayudan a alcanzar sus objetivos.

No obstante, esta inevitable necesidad de ser el centro de atención en ocasiones puede hacer que los Leo parezcan arrogantes o egocéntricos. Para evitarlo, los Leo deben estar en lucha constante por hallar el término medio entre confianza, humildad y empatía hacia los demás.

A la hora de forjar relaciones, los Leo son conocidos por ser fieles y adoran darse a los demás. Son personas afectuosas y cuidadoras, además, a menudo esto los lleva a ser el pilar fundamental de sus amigos y seres queridos. Sin embargo, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de todas las miradas puede provocar que nuestra mente los perciba como exigentes o controladores.

Leo Hoy

Debes vigilar todo lo relativo a la salud en especial si has tenido algún pequeño accidente del que aún sufres las consecuencias. No abuses de tus fuerzas ni quieras hacer ejercicios o esfuerzos que realmente no te van a sentar nada bien.

Consejos de hoy para Leo

Reflexiona y sé más crítico contigo mismo. Algunas veces, evaluarse de manera objetiva contribuye a reconocer tus errores, lo que te hará crecer como persona. Aprende a relativizar los comentarios de los demás. El extremado orgullo de los Leo los define por encima de todo y por eso a veces los comentarios pueden dañarlos. ¿Cómo afrontarlos? Muy fácil: trata de verlo como una oportunidad para cambiar y no como un ataque. Busca un equilibrio entre tu individualidad y tu relación con los demás. Te gusta ser líder y seguir tus deseos, pero también tienes que mimar tus relaciones personales. Escucha a otros y únete a ellos para lograr cosas mejores.

Más sobre predicciones de otros signos en Unotv.com.