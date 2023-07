Horóscopo de Leo hoy, sábado 8 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 8 de julio de 2023.

¿Cómo son los Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo de puro Fuego. Su estrella es el Sol y son conocidos por su confianza y determinación. Son líderes naturales y tienen una gran semblanza, lo que les facilita ser el centro de atención en cualquier situación. Aman ser el foco de admiración y reconocimiento y su fuerte personalidad les permite lograr fácilmente sus metas. Asimismo, los Leo son personas entusiastas y deseosas y su energía y poder de decisión les ayudan a alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, esta inevitable necesidad de ser el centro de atención en algunas ocasiones puede provocar que los Leo sean percibidos como presuntuosos o egocéntricos. Para que no suceda, los Leo están en lucha constante por hallar el término medio entre confianza, humildad y empatía hacia el resto de la gente.

En el terreno amoroso, los Leo son seres fieles y adoran darse a los demás. Son personas afables y protectoras, de hecho, tienden a ser el pilar fundamental de sus amigos y seres queridos. Aunque, ojo, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de atención puede hacer que nuestro cerebro los perciba como personas rígidas y controladoras.

Leo Hoy

Llevar a cabo alguna actividad cultural hoy animará tu alma y tu espíritu para afrontar una jornada que estará marcada por el color gris. No es que vaya a suceder nada en particular, sino que tu visión hoy no será todo lo positiva que podría ser. Refúgiate en el arte.

Consejos de hoy para Leo

Desarrolla tu autocrítica. En ocasiones, evaluarse de manera objetiva ayuda a reconocer nuestros errores, lo que te hará mejorar como persona. Asume mejor las críticas. El extremado orgullo de los Leo los caracteriza por encima de todo y por eso a veces las críticas pueden herirlos. ¿Cómo enfrentarse a ellos? Muy fácil: trata de verlo como una oportunidad para cambiar y no como un ataque. En el término medio está la virtud. Te encanta ser líder y seguir tus metas, pero también has de cuidar tus relaciones personales. Presta atención a quienes te rodean y únete a ellos para lograr cosas mejores.

Más sobre predicciones de otros signos en Unotv.com.