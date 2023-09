Horóscopo de Leo hoy, sábado 9 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 9 de septiembre de 2023.

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo de Fuego. Su estrella es el Sol y son famosos por su determinación y confianza en sí mismos. Como todo signo de fuego, son líderes naturales y tienen una gran presencia, lo que les pone fácil ser el centro de atención en cualquier contexto. Les encanta ser el foco de admiración y reconocimiento y su fuerte personalidad les permite alcanzar fácilmente sus objetivos. Al mismo tiempo, los Leo son personas impetuosas y ansiosas y su gran energía y valor les ayudan a alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, esta necesidad de ser el centro de atención a menudo puede provocar que los Leo sean percibidos como arrogantes o egocéntricos. Para evitarlo, los Leo están en lucha constante por hallar el término medio entre confianza, humildad y empatía hacia los demás.

En el ámbito personal, los Leo son seres leales y generosos. Son personas entrañables y defensoras, de hecho, suelen ser el pilar fundamental de sus amigos y seres queridos. Aunque, ojo, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de todo puede hacer que nuestro cerebro los perciba como alguien exigente y controlador.

Leo Hoy

Jornada con tendencia a la introspección, pero no te dejes llevar por eso y ponte en acción. Sentirás que hay gente que te valora mucho y puedes disfrutar si pones a funcionar tu energía. No digas que no a cualquier sugerencia de la pareja, síguela a donde quiera que vaya.

Consejos de hoy para Leo

Ten más autocrítica. En ocasiones, evaluarse de manera objetiva ayuda a reconocer tus errores, lo cual te hará crecer como persona. Asume mejor las críticas. El extremado orgullo de los Leo los caracteriza por encima de todo y por ello a veces los comentarios pueden perjudicarlos. ¿Cómo afrontarlos? Muy fácil: trata de verlo como una oportunidad para crecer y no como un ataque. La clave de tu éxito es el equilibrio, Leo. Te encanta ser líder y alcanzar tus metas, pero también tienes que cultivar tus relaciones personales. Presta atención a quienes te rodean y trabaja en equipo para lograr cosas mejores.

