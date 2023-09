Horóscopo de Leo hoy, viernes 1 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Leo hoy 1 de septiembre de 2023.

¿Cómo son los Leo?

Leo es el quinto signo del Zodiaco y es un signo de Fuego. Su estrella es el Sol y son famosos por su determinación y confianza en sí mismos. Como otros signos, son líderes naturales y tienen una gran presencia, lo que les facilita ser el centro de atención en cualquier contexto. Adoran ser el foco de admiración y reconocimiento y su fuerte personalidad les permite alcanzar fácilmente sus objetivos. Al mismo tiempo, los Leo son personas impetuosas y codiciosas y su gran energía y poder de decisión les ayudan a alcanzar sus objetivos.

No obstante, esta inevitable necesidad de ser el centro de atención a veces puede hacer que los Leo parezcan presuntuosos o egocéntricos. Para evitarlo, los Leo están en lucha constante por equilibrar entre confianza, humildad y empatía hacia los demás.

A la hora de forjar relaciones, los Leo son conocidos por ser fieles y adoran darse a los demás. Son personas afectuosas y cuidadoras, además, tienden a ser el pilar fundamental de sus amigos y seres queridos. Sin embargo, a veces la necesidad de un Leo de ser el centro de todas las miradas puede provocar que nuestro cerebro los perciba como personas rígidas y controladoras.

Leo Hoy

En el pasado, sufriste mucho en el amor y ahora tienes miedo de abrirte a esa nueva relación. No te equivoques pues no todo el mundo es igual de mala persona. Puede que ésta persona sí merezca la pena, por lo menos debes inténtalo y arriesgarte. No te acobardes.

Consejos de hoy para Leo

Reflexiona y sé más crítico contigo mismo. Algunas veces, evaluarse de manera objetiva ayuda a reconocer tus errores, lo que te hará mejorar y crecer. Cada comentario tiene su valor. El extremado orgullo de los Leo los define por encima de todo y por ello a veces las críticas pueden dañarlos. ¿Cómo enfrentarse a ellos? Sencillo: trata de verlo como una oportunidad para mejorar y no como un ataque. Equilibrio, la clave para ti, Leo. Te encanta ser líder y seguir tus deseos, pero también has de velar por tus relaciones personales. Escucha a otros y trabaja en equipo para lograr cosas mejores.

