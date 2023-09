Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Piscis hoy 7 de septiembre de 2023.

¿Cómo es la personalidad de los Piscis?

Los nativos de Piscis son conocidos por su sensibilidad y compasión. Su signo es el Agua y tener en tu vida a un Piscis o ser uno de ellos significa que eres una persona con mucha intuición e imaginación que halla el confort en la espiritualidad y la unión con su yo interior. Su intimismo es su sello de identidad. No conciben el amor por los demás y la compasión. Son la base de su forma de ser y suelen ser empáticos y comprensivos con quienes los rodean. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un Piscis sea un estupendo amigo y confidente.

Sin embargo, la sensibilidad de los Piscis también puede ser un defecto para sí mismos, ya que pueden sentirse arrollados por las emociones y situaciones negativas de su alrededor.

En el lado más personal, los Piscis establecen una conexión mágica y profunda con su compañero o compañera. Son seres muy románticos y leales y buscan una relación basada en el amor y el respeto. Para conseguirlo, es vital que los Piscis se abran y expresen cómo se sienten y lo que necesitan con su pareja y que logren un equilibrio entre su deseo de intimidad y su independencia personal.

Piscis Hoy

Si has tenido una discusión con tu pareja y se han distanciado por esta causa, no tardes ni un minuto más en pedirle disculpas. No puedes perder tiempo ni energía en discusiones estériles que no te llevan a ningún sitio. Si te tragas tu orgullo, su reconciliación está asegurada.

Consejos de hoy para Piscis

Exprésate con tu pareja. Expresar lo que tienes en la cabeza puede contribuir a ese ansiado equilibrio entre intimismo y confianza. No te rindas ante la incertidumbre. Piscis, entendemos que te encanta probar cosas nuevas, pero que a veces te da miedo hacerlo. No olvides que la incertidumbre es una parte más del camino. Sé más firme con tu disciplina. Tu sentido artístico y soñador puede jugarte malas pasadas, Piscis, por eso, para garantizar la suficiente concentración y motivación de hacer tareas cotidianas, has de equilibrar lo que deseas ser con las responsabilidades diarias para alcanzar tus objetivos tanto a corto como a largo plazo.

