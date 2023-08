Horóscopo de Virgo hoy, sábado 5 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Virgo hoy 5 de agosto de 2023.

¿Cómo es la personalidad de un Virgo?

Los nativos de Virgo son personas con una mente realmente analítica y lógica. Como signo de Tierra, son críticos, precisos, pacientes y metódicos. Siempre buscan llegar a la verdad y se manejan con una excelente precisión en todo lo que hacen. Siempre actúan con seguridad y decisión. Les gusta entender el por qué de las cosas y resuelven asuntos complejos con una claridad pasmosa. Como seres amantes de la perfección, les gusta tener todo bien limpio y colocado, con cada cosa y detalle en su lugar. Son muy detallistas en todo lo que hacen, siempre buscando hacer las cosas de manera metódica y correcta. También son grandes previsores, nunca dejan nada al azar.

Además de ser perfeccionistas, los nativos de Virgo son también muy prácticos y realistas. Odian desperdiciar su valioso tiempo con cosas que no merecen la pena y son personas de acción: siempre se decantan por hacer las cosas de manera eficaz. Un Virgo no se pierde en palabras, un Virgo ejecuta y actúa siempre con un fin. Al ser tan organizados, trabajar con un Virgo significa éxito. Son personas que aprecian la utilidad y la efectividad en todo lo que hacen y siempre están buscando exprimir al máximo su tiempo. No se conforman con poco, siempre quieren superarse y ser mejores en lo que hacen.

Otra cualidad importante de los Virgo es que son discretos y escogen trabajar en segundo plano, manteniendo un perfil bajo. No es común que los Virgo sean personas que llamen la atención, es más, prefieren dejarse de palabrerías y trabajar en la sombra para cumplir sus objetivos. Generalmente no se sienten a gusto tratando a los demás desde altos cargos debido principalmente a su timidez y al temor de herir sensibilidades. No obstante, toman las mejores decisiones prescindiendo de todos estos aspectos gracias a su carácter analítico. Además, son personas extremadamente humildes y no buscan el reconocimiento o la fama, les gusta hacer las cosas bien y no necesitan que se les reconozca por ello.

Virgo Hoy

Cualquier paso que des hoy hacia alguien que has conocido hace poco y que te interesa, será positivo. Sabrás hacer una interesante mezcla de seducción y simpatía y habrá momentos muy divertidos en todo ese encuentro, No faltarán risas y sensualidad.

Consejos de hoy para Virgo

No seas tan exigente contigo mismo. Termina eso que tenías pendiente y no hagas nada más. Tu cuerpo te lo agradecerá. Aprende a delegar en otros. Te ayudará a llevar una vida más placentera en el trabajo. Sé más flexible. Manifestar a los demás cómo estás te ayudará a ganar seguridad.

Más sobre horóscopos de otros signos en Unotv.com.