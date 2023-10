UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 19 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tu vida íntima necesita un análisis constructivo y no dejarse llevar por el pesimismo. Es hora de que des a alguien una última oportunidad de arreglar las cosas y observar si tiene intención verdadera de modificar sus actitudes. Date un tiempo de reflexión.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

A medida que transcurra el tiempo te irás sintiendo mejor. El ritmo de vida baja y mejora tu humor y tu fortaleza física. Terminas el día dispuesto a emprender grandes decisiones como abandonar definitivamente el tabaco. No te va a faltar fuerza de voluntad.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

En lo afectivo, vas a tener un momento quizá en el que no encontrarás las palabras adecuadas para hablar de los planes que deseas para el futuro. Pero eso no quiere decir que hayas renunciado a ellos. Date un tiempo y vuelve a ponerlos sobre la mesa.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Antes de que suenen las campanadas comprenderás que la vida es muy simple y que, en realidad, tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Será casi una revelación que querrás compartir con quienes te rodean. Permítete vivir una noche mágica en la que tu parte más infantil lleve las riendas.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tu salud se beneficiará de esta época, pues dejarás de darle tantas vueltas a la cabeza y pensar negativamente. La actividad laboral y los compromisos te robarán tiempo para que dejes de pensar en otras cosas. Ponle cerco a tu imaginación, que no te ocurre nada.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Te darás cuenta de que hay bastantes cosas que se te escapan de una persona cercana a la que creías conocer bastante bien. Pero a veces estás demasiado metido en tu mundo y no haces ningún esfuerzo por cambiar tus hábitos. El orden está bien, pero no lo lleves al extremo, se flexible con los planes.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy jueves 19 de octubre de 2023 le dicen a Libra que si recientemente ha discutido con alguien conviene que se trague el orgullo y le llame, incluso si piensas que tú tienes la razón. Verás que no tenías motivos para estar disgustado y te sentirás mejor. Encontrarás buena predisposición por su parte.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Vas a estar en muy buena compañía, con personas que te caen bien y con las que te entiendes a la perfección y eso hará que pases un día muy agradable sea en la actividad que sea o incluso en el trabajo. Hay muchos proyectos a la vista.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No es demasiado apropiado que sientas rencor por una amistad que ya no es lo que era. Quizá ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre los motivos y ver qué parte de responsabilidad tienes. Aún hay afecto que puedes recuperar si lo deseas.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Procura no exagerar con los gastos de la economía familiar y con todo lo que signifique dinero y más si alguien tiene que rendirte cuentas de alguna clase. No pongas mala cara y procura ser comprensivo. Eso no quiere decir que derroches, simplemente que lo organices bien.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Las situaciones que entrañen algún riesgo físico, incluso si se trata de deportes o actividades lúdicas, te atraen hoy con fuerza. Vigila tu seguridad en todos los aspectos, ya que no debes dejar nada al azar, a la improvisación ni hacer caso de personas que no sean expertas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Te espera un día muy afortunado e inspirado para relacionarte y viajar, conocer a nuevas personas y lugares o para cultivar y enriquecer las mejores relaciones de amistad que tienes en estos momentos. Tendrás que elegir entre dos cosas que te agradan mucho y disfrutar de un magnífico día.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy jueves 19 de octubre de 2023 es una herramienta excelente que nos permite vincularnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más positiva y serena.