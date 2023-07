Horóscopos de hoy jueves 20 de julio de 2023

Capricornio, céntrate en tus obligaciones. Foto: Uno TV

En Unotv.com, los horóscopos de este jueves 20 de julio del 2023 te dicen lo que te deparan los astros; esto según tu signo zodiacal.

¿Qué dicen los horóscopos para este 20 de julio del 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tu signo sigue en alza, con la influencia del Sol y de Mercurio, que potencian todo lo que signifique comunicación. Hay relaciones que puedes mejorar y se te va a presentar una buena ocasión de hacerlo y no la debes desaprovechar. Potencia tu simpatía.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Cierto temor en un asunto que está relacionado con lo sexual o amoroso está impidiendo que tengas la vida libre que podrías tener. Libérate de tus miedos y libérate ahora, pues de otro modo no podrás vivir en plenitud, que es lo que verdaderamente anhelas.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Según los horóscopos del 20 de julio del 2023, lo que antes te gustaba ya ha dejado de parecerte tan estupendo y eso es lógico porque los intereses son cambiantes y más para ti que te atrae todo lo que signifique novedad. Explícalo claramente a una persona que quizá se sienta perjudicada.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No te dejes llevar por la inercia, ni las ganas de pasar de todo hoy, quizá porque tengas un regusto amargo por algunos acontecimientos que han sucedido a tu alrededor, aunque pienses que has cometido un error o te has mostrado egoísta. Perdónate a ti mismo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tu imaginación vuela libre hoy y eso te hace creer que puedes obtener ciertas ganancias u honores. No te dejes llevar de una forma tan irreal por la ambición. Procura ser más objetivo, lo que no quiere decir que no puedas alcanzar tus sueños, pero con los pies en la tierra.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Si hoy no te sientes todo lo feliz que te gustaría, piensa en algún momento del pasado en que lo fuiste: solo así podrás sacar tus propias conclusiones. En realidad, las cosas están bien en tu vida, pero eres tú quien debe darse cuenta de ello y no obsesionarte.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Según los horóscopos de este 20 de julio del 2023, una ligera dolencia amenaza con fastidiarte el domingo. Si tienes algún malestar, harás bien quedándote en casa para evitar que vaya a mayores. Evita los esfuerzos y cuida tu alimentación con una dieta blanda. Si el problema persiste, deberás consultar a un experto.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Alguien tratará de hacerte una mala jugada, pero tú no tienes por qué caer en la trampa. Aléjate en la medida de lo posible de personas tóxicas que no aportan nada bueno a tu vida y céntrate en lo que sabes que es importante para ti. Cuidado con quien hablas por la calle.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No es que te gusten las cosas enrevesadas o con demasiados secretos, pero es cierto que ahora puede que estés en una fase en la que ocultes ciertas cosas a tu pareja o a los más cercanos. Asume que esto está sucediendo por algo y averigua por qué.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Céntrate hoy en tus responsabilidades y no te metas en asuntos laborales que no son de tu incumbencia y con los que te puedes meter en un lío del que después será complicado salir. Ve a lo tuyo y nada más. Hay mucha tensión a la que no debes exponerte.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Es hora de poner orden entre los contactos y en la agenda personal: no lo dejes para más adelante o acabarás generándote problemas y pequeños inconvenientes. El orden es esencial para que tu vida pueda seguir fluyendo como tú mereces ahora.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Si tienes hijos, piensa que el tiempo pasa deprisa y que cambian en sus gustos o necesidades y no les puede seguir tratando ya como si fueran niños pequeños porque no responderán de la misma manera y te encontrarás sin recursos ante las nuevas situaciones que te plantean.

