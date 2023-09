UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 21 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Algunas cosas en tu vida no están siendo nada fáciles, pero no debes rendirte. Siempre hay soluciones. No puedes tirar ahora la toalla en relación a cierto asunto en el que has dado mucho y has dado pasos importantes que te ha costado mucho trabajo dar. No temas.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Te llegan noticias que te sorprenden y a la vez te dejan pensativo, pero eso no significan que sean negativas, simplemente que no estás de acuerdo con ellas o que no son lo que esperabas. Debes tomártelo con calma y procurar no enfadarte con nadie.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Es un buen momento para encontrar pareja si es que no tienes y no debes quedarte en casa: sal a la calle, organiza una fiesta o cena con amigos, relaciónate con los demás y ve a bailar si es necesario. Ábrete a conocer gente nueva y tu vida cambiará.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Estás en el momento justo para definir exactamente que es lo que quieres conseguir en tu trabajo. Incluso tus contactos te podrían ayudar a buscar un nuevo trabajo, si ves que en el puesto actual no vas a conseguir lo que quieres. No dejes de buscar pues pronto encontrarás algo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Al fin lograrás solucionar un problema que tienes con un amigo, pero antes tendrás que estar dispuesto a aceptarle tal y como es. No le juzgues ni pretendas cambiarle: deja todo eso atrás. Disfrutaréis mucho juntos cuando los dos os respetéis. Hoy te sentirás muy bien con la solución del conflicto.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Vas a tener razones para sentirte orgulloso, o al menos más tranquilo, con los asuntos de un hijo que ves se encauzan por buen camino. Dedicarás buena parte de tu tiempo libre a estar con él, a compartir sus aficiones y a ayudarle a pensar en su futuro.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy jueves 21 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que su salud se verá beneficiada estos días, lo que le dará una fuerza y una energía óptimas para encarar de forma satisfactoria todos sus proyectos. Así que aprovecha este momento para dar un avance positivo a esos asuntos que tienes abandonados.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

La vida pondrá a prueba toda tu capacidad para adaptarte al cambio: un contratiempo con el que no contabas alterará casi todos tus planes de hoy. Sé ingenioso y creativo y suceda lo que suceda solvéntalo de forma rápida y eficaz. Un buen amigo te ayudará.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

El amor y la amistad serán dos conceptos que comenzarán o se renovarán. También la pasión, la unión y el compromiso. Tendrás estabilidad en el terreno emocional, pero deberás evitar no ser demasiado posesivo. Sin embargo, es buen día para la firma de contratos.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tus esfuerzos por mejorar tu economía están dando resultado, aunque no resulte evidente todavía. La estrategia marcada es buena: debes persistir y confiar y, sobre todo, escapar de los comentarios negativos de algunas personas que están a tu alrededor. No te dejes influenciar.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Liberarse de ciertos miedos es un trabajo personal con el que debes de comprometerte cuanto antes, ya que te están frenando y no dejan salir tus auténticos talentos. Siempre habrá críticas, así que no dependas tanto de ellas, no merece la pena.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Pon un poco de distancia con todo lo que te disgusta o con una persona que te pone nerviosa porque hoy te conviene la tranquilidad en cualquier aspecto. Pasa el día con gente amable que no te traslade angustia ni malas experiencias en ningún sentido.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy jueves 21 de septiembre de 2023 es una herramienta preciada que nos ayuda a unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más optimista y serena.