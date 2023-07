Conoce los horóscopos para el 27 de julio. Foto: Especial

UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 27 de julio, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hay gran posibilidad de viajar por lo que puedes tener encuentros con personas extranjeras o de diferentes culturas. Dile sí al amor ya que no puede faltar en tu vida. Estarás muy atractivo emanando sensualidad, dulzura, encanto y belleza. Actuarás con mucha seguridad en ti mismo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Quizá pienses que no es momento de comenzar una relación, pero te equivocas porque esa opinión solo se debe a tus miedos y no debes dejarles que entren en tu vida. Lánzate sin temor alguno y date la oportunidad de conocer a esa persona.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Olvida ya ese pequeño incidente que has tenido y procura mostrar una sonrisa a todo el mundo y más en el trabajo. No dejes que la negatividad o los malos modos de otros influyan en tu manera de ver las cosas. Sabes que no puedes bajar la guardia, pero sí romper barreras que no te son útiles.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Intenta que la tozudez no te lleve hoy hasta un lugar mental o emocional que realmente no te interesa para nada, porque luego te vas a arrepentir si te dejas llevar sin controlar esa parte de tu carácter. Escucha lo que digan los demás con la mente abierta.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Posees una memoria prodigiosa, pero no conviene que archives todo en tu disco duro. Debes pasar página y no recrearte en el pasado, sobre todo en aquellas situaciones que te producen dolor. Busca la compañía de aquella persona que te haga sentir bien.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Invertir en ti es la mejor idea que puedes tener, así que planifica los próximos meses desde ahora y proponte iniciar algún camino nuevo aunque lo veas complicado. Apuesta por ti y ve a por ello sin dejar que nadie te ponga pegas, n siquiera tu mismo. Deja el miedo de lado. Acertarás.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy jueves 27 de julio de 2023 le dicen a Libra que disfrutaría más del presente, si se pusiera metas más asequibles. No debes martirizarte si algo a lo que le has dedicado mucho tiempo no sale como esperabas. Lo importante es que hayas disfrutado durante el proceso y que hayas sido honesto contigo mismo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy más que nunca todo lazo afectivo se fortalece. Despiertas a una nueva realidad, a un nuevo modo de ver las cosas. No todo es oscuro y vacío en tu vida como imaginas. Nunca pierdas las esperanzas y mantente positivo siempre. Desarrolla la fuerza por medio de la palabra, conversando diariamente con los que aprecias de verdad.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hoy tendrás el corazón contento y verás belleza allá donde mires. Puede que otros no entiendan tus sentimientos de plenitud y de felicidad, pero es porque no están en tu piel. Es un buen día para que quedes con gente positiva con la que poder seguir celebrando la vida.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Evita situaciones de tensión en el trabajo. Un compañero podría actuar de forma poco honesta, pero aún así debes seguir a lo tuyo. Céntrate en lo que te corresponde y no pierdas tu tiempo ni tu energía en cosas irrelevantes y que ni te van ni te vienen.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Atraviesas un momento convulso en el amor, quizá porque tienes dudas sobre tu relación. Es mejor si expones estos sentimientos a tu pareja. Puede que ella se encuentre en una situación parecida. No tengas miedo a los cambios y sigue los dictados de tu corazón.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No dejes que te domine la melancolía, incluso aunque tengas tus razones para ello. Has nacido en uno de los signos con más protección espiritual y antes o después la providencia actuará en tu favor para alejar de tu vida aquellos sufrimientos que más te angustian, o de algo malo acabará saliendo algo muy bueno para ti.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy jueves 27 de julio de 2023 es una herramienta valiosa que nos permite sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.