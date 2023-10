UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 5 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

El amor llegará en el momento adecuado, pero mientras eso sucede puedes divertirte, disfrutar y pasarlo bien. No es necesario que esperes a que llegue nadie para sentirte completo. Hoy necesitarás recordar esta realidad cuando tengas que elegir entre dos opciones.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tu preocupación económica, algunos días, va en aumento. Pero no es necesario que duermas intranquilo por asuntos de dinero que no tienen por qué ir a peor. Todo está bien en tu vida ahora y eso no tiene necesariamente por qué cambiar en los próximos meses.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Adoras a tu pareja hasta el punto de que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Tu lealtad y tu confianza son rasgos positivos de tu carácter, aunque debes evitar caer en el que podría ser tu peor defecto: ser posesivo. La libertad es la base del amor.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Lo que alguien te dirá hoy deja mucho que desear en cuanto a su visión positiva de todo, así que no debes hacer demasiado caso de nadie negativo. Sigue tu camino con la mejor de las sonrisas. Puede que sea una persona que siempre está protestando.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Es esencial que sigas comprometiéndote con tu propia salud, más ahora, si cabe, puesto que se darán circunstancias que te obliguen a extremar los cuidados que tengan que ver con tu bienestar. No descartes la posibilidad de pedir ayuda a un buen profesional.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Es un trabajo interior el que debes hacer para sacar lo más positivo de lo que tienes ahora, aunque no sea lo perfecto que desearías. Si te lo propones, lo conseguirás y eso dará paso a una mayor tranquilidad. Se trata de lanzarte a eso que te atemoriza.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy jueves 5 de octubre de 2023 le dicen a Libra que se siente mucha tensión y agobio en su ambiente laboral. Eso le provocará más que un quebradero de cabeza que repercutirá en su salud y vida personal. Pero pese a todas las dificultades, su trabajo será muy gratificante y le valdrá la pena el esfuerzo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trata de ir más despacio. No vas a perder nada, sino más bien salir ganando. Relájate y tómate las cosas con más calma. Lo único que vas a conseguir es agotar tus fuerzas y estresarte sin ninguna necesidad. Tienes que darte cuenta que hay cosas que necesitan su tiempo.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hoy no será nada conveniente enfrentarse a una persona que tiene poder de alguna clase, ya sea en un grupo social o en el trabajo. Es mejor que no digas todo lo que estás pensando, actúa con cierta picardía y resérvate tu opinión, al menos por ahora.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Está dentro de tu forma de ser que emprendas nuevas empresas y que las saques adelante. No temes las dificultades ni los fracasos. Lo más importante es que te sientas bien con tu propia vida. Vas a tener que afrontar por ti mismo algunas situaciones sin la ayuda de los demás.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Determinadas exigencias del entorno familiar te mantendrán algo disperso y preocupado. Debes poner límites de una vez: no puedes seguir soportando una situación que no te mereces en absoluto. El respeto es la línea fronteriza que no debe ser franqueada por nadie.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Una reunión social va a ser muy divertida, pero un poco cansada. Quizá quieras apurar hasta el último minuto porque te lo estarás pasando muy bien, pero procura no excederte en la bebida o en la comida, ya que no te interesa. Te alegrarás de haber asistido.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que están por venir. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy jueves 5 de octubre de 2023 es una herramienta valiosa que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.