Horóscopos de hoy jueves 6 de julio de 2023

Los horóscopos de Unotv.com te dicen lo que te deparan los astros para este jueves 6 de julio, según tu signo zodiacal.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Todo cambia constantemente, pero hoy descubrirás que puede ser para mejor porque no siempre las variaciones vitales son algo negativo. Cambia el chip y atrévete a tener experiencias distintas, sobre todo en lo afectivo. No pongas barreras a nada ni a nadie.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Quizá no seas tú el protagonista, pero según los horóscopos de hoy, 6 de julio del 2023, podrías verte en medio de un conflicto. Debes defender a quien tenga razón para que no se cometa ninguna injusticia con esta persona. Tendrás un regusto amargo el resto del día. Alíviate quedando con amigos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

En lo relativo al dinero, debes hacer cuentas y empezar a pensar en una pequeña inversión o gasto relacionado con inmuebles que has ido dejando de lado y que cada vez se hacen más necesarias. Cuanto más tiempo pase, más te van a costar.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Puedes dar un paso más en este momento, pero para ello debes primero hacer caso omiso a lo que puedan decir las personas que te rodean, escuchando tan solo tu propia voz interior y apoyándote en las personas que te aprecian y que verdaderamente te quieren y te respetan.

Leo (24 julio a 22 agosto)

No estás en demasiada sintonía con algunos amigos hoy y es porque comienzas a ver las cosas de manera distinta a la de ellos. Eso no significa que no les tengas cariño, simplemente que evolucionas y que en ciertas cuestiones te planteas cosas más complejas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No soportes palabras duras ni agresividad de ningún tipo, venga de quien venga, porque no te lo mereces, así que muéstrate firme si se produce alguna situación en la que realmente no estés a gusto. Los horóscopos de este 6 de julio del 2023 dicen que no olvides que hay personas que saben manipular muy bien las emociones ajenas.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Alguien te confirma que se une a una idea o a un proyecto tuyo y eso no sólo te alegrará mucho, sino que respirarás más tranquilo ya que ves que todo va tomado forma poco a poco. Persevera en ese trabajo, ya que puede significar mucho de hoy en adelante.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy tu presencia irradia una fuerza tan sobrecogedora que tiende a intimidar a los demás. No es tanto por lo que haces como por la impresión que das. No temes las confrontaciones, y, si hace falta, estarás dispuesto a luchar hasta el final, siempre que sea necesario.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tu pareja te va a exigir lealtad, ya que quizá despiertes hoy sus celos por la tentación de coquetear que vas a sentir. Eso es algo que hoy puede llevarte a una crisis y antes de que llegue a un punto álgido, es mejor que procures no alterar lo que es importante.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Te interesa encontrate con personas creativas, afines a tus intereses, porque de una conversación puede salir un proyecto conjunto interesante que te ilusionará. En ese terreno te renuevas e incluso vuelves a entrar en contacto con personas o grupos que habías dejado de lado.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No quieras saber demasiado de una persona que realmente no es de tu agrado. Deja que se aleje todo lo que puedas y si es necesario, evítala, porque no te trae buenas influencias y sí quizá algún dolor de cabeza. No te sientas mal porque no te guste todo el mundo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Evalúa los tonos y las maneras en las que te diriges a alguien porque no es lo mismo todo el mundo, sobre todo si se trata de gente que conoces o tratas de siempre. Procura sacar de ti toda la empatía posible. Ellos también tienen sus problemas.

