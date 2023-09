UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 7 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Escucha lo que tenga que decirte un buen amigo que te aconsejará sobre un aspecto vital por el que él mismo pasó hará dos o tres meses. No dejes que te venza la pereza o la inercia que otras veces te ha mantenido atrapado. Te mereces disfrutar de la vida.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tienes que definir tus motivaciones internas y definir lo que quieres a partir de ahora. Además, tienes que auto cuestionarte y no dudar en reconstruir tus emociones internas. Suele ser una época de sufrimiento, pero a la vez de gran crecimiento psicológico.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Quizá no sientas lo mismo que sentías por una persona que ha significado mucho para ti. Pero es una evolución muy lógica ya que ella se alejó de ti. No te lo reproches, porque no es tiempo de plantearse eso, ya que las circunstancias son muy diferentes.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Estarás sumamente intuitivo, tanto que te asombrarás. Tienes ahora la energía y el poder para ganar dinero y sobre todo para administrarlo correctamente. Eso te vendrá muy bien en este momento en el que tienes muchos gastos, sobre todo si has cambiado de domicilio o país.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Ciertas acciones del pasado van a repercutir en tu presente. Si tienes pareja, se puede enterar de un desliz que tuviste. Negarlo no te será fácil, pues tendrá pruebas fehacientes, así que es mejor que lo reconozcas y que lo enfoques de una manera honesta.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Forzarás un encuentro o una reunión con alguien que crees te puede dar un empujón o hablar por ti bien delante de alguien con poder. Saca a relucir tus virtudes, incluso aquellas que no creas que vienen al caso. Puede ser más importante de lo que crees.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy jueves 7 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que tendrá la sensación de que el dinero se le escapa, pero eres tú el que lo derrochas a veces: hoy, concretamente, estarás a punto de hacer un desembolso bastante innecesario y de hecho lo harás a menos que lo pienses dos veces, valorando tus prioridades.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy recibes una noticia muy interesante relativa a la economía. Regresa un dinero o te evitas hacer un pago importante Te pones de muy buen humor. Celébralo con amigos o con la pareja, ya que las personas más cercanas se van a ver beneficiadas por ello.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Triunfarás en un acto social en el que te llevarás todas las miradas. Tu poder seductor te abrirá puertas que creías que estaban cerradas y nada volverá a ser como antes. Crea nuevas alianzas a tu alrededor, demuestra lo que vales y no te dejes llevar por la incertidumbre.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hay una persona que ha entrado en tu vida hace poco y que paulatinamente va cobrando importancia afectiva. No seas tímido a la hora de avanzar en la relación. Lo mejor que puedes hacer es intentar conocerla un poco más en profundidad; tampoco estaría de más que tuvieses un detalle especial.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Sentirás que la vida tiene pleno sentido cuando te decidas a hacer lo que te gusta. No puedes continuar invirtiendo tu tiempo en cosas que no te dicen nada. Hoy alguien te demostrará que todo es posible si te pones a ello, pero eres tú quien debe decidirse.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Por un lado, desaparecerán las molestias relacionadas con la espalda. No dejes de acudir al fisioterapeuta, al menos durante la próxima temporada. Por otro, aumentará tu bienestar gracias a hábitos de vida más sanos que has adquirido, así que no los dejes.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy jueves 7 de septiembre de 2023 es una herramienta valiosa que nos permite vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.