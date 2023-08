Piscis, muestra tus sentimientos claramente. Foto: Uno TV

Los Horóscopos de hoy, lunes 14 de agosto de 2023 en Unotv.com, te dice lo que te deparan los astros, según tu signo zodiacal.

¿Qué dicen los horóscopos de este 14 de agosto del 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Al contrario del día de ayer, hoy los planetas no se hallarán en armonía y debes actuar con prudencia en el trabajo o podrías tomar alguna decisión equivocada, o que puede ser cuestionada por tus jefes o compañeros. Hoy te conviene moverte con más cautela y si te es posible debes intentar mantener un perfil bajo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Los horóscopos de este 14 de agosto del 2024 dice que tus sentimientos andan bastante trastocados porque no acabas de comprender la actitud de una persona que te interesa mucho. La respuesta no tardará si sabes esperar un poco más y no te obsesionas demasiado con el asunto. Serán más importantes los hechos, las actitudes, que las palabras.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Estás haciendo un esfuerzo para que todo funcione mejor en la pareja y eso es algo que te planteas de una manera muy consciente. Cuanta más sinceridad, generosidad y amor derroches en esto, más tranquilidad vas a tener a la hora de tomar una decisión.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Algunas cosas que crees que no tienen solución se solucionarán dentro de poco sin que tengas que hacer prácticamente nada. Solo te tienes que ocupar de ser feliz hoy. En el fondo, sabes que tienes todo lo que necesitas para ello. Pero a veces pierdes tu paz echándole las culpas a otras personas.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Los horóscopos de este 14 de agosto del 2023 dice que navegando por Internet descubrirás algo que, en un principio, te entusiasmará, pero no es oro todo lo que reluce y tal vez la solución que estás buscando no sea la primera que encuentres. Tendrás que tener paciencia y mostrarte despierto y atento a las oportunidades nuevas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Es probable que hayas aportado mucho económicamente a un familiar o un negocio común que pasa por un momento difícil o poco claro. Impón tu criterio y pide ayuda legal si hay alguien que quiere interferir desde fuera y pretende cambiar todo lo que has hecho.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Tendrás sentimientos cálidos y profundo y eso vendrá muy bien para mejorar la relación con la pareja o con la familia. Es el momento de pedir un favor o realizar un capricho que no significa desembolso económico. Lo conseguirás fácilmente con un poco de ternura.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Debes darte cuenta que no vale todo y que el respeto a los demás es algo fundamental para la convivencia. Si tu lo practicas podrás exigir ser respetado. Hoy te encontrarás con una situación algo tensa y lo más probable es que tengas que pedir disculpas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Sueles dominar las artes de la seducción y sacarle partido a tus atractivos físicos e intelectuales. Hoy tendrás oportunidad de desplegar estos encantos en una reunión social o con un grupo de gente que no es de tu confianza, así que será aún más divertido todo.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No juegues tanto a hacerte la víctima porque los que están a tu alrededor se dan cuenta y no entran en el juego. Procura saber poner las cosas en su sitio si quieres llegar a tus objetivos. Es mejor que te muestres discreto, no te hagas el o la interesante.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Llegarán, al fin, los frutos de los esfuerzos que hiciste en el pasado y al recoger la cosecha te darás cuenta de que todas tus necesidades están bastante bien cubiertas. No debes desanimarte porque aún haya deseos por cumplir, eso es bueno en el fondo: los verás hechos realidad si tienes paciencia.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Muestra tus sentimientos claramente, tanto con tu pareja, si la tienes, como con tus amigos, ya que a veces te reservas demasiado y los demás no captan el aprecio que verdaderamente les tienes. Hoy tendrás oportunidades de hacerlo con un regalo o una simple llamada de teléfono.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.