UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 16 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te espera un pequeño desengaño en el amor o en una relación que es muy importante para ti, quizás de amistad o familiar. Quizás exijas demasiado de las personas que más quieres; o quizás también podrías tener suerte, porque el destino te alejará a una persona que no era tan maravillosa como tú la habías imaginado.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Trabaja más la empatía con alguien que se encuentra en una posición difícil, aunque no sea del todo de tu agrado. Será muy importante guardar las formas y más si tienes un negocio o está en cualquier entorno comercial. No se trata de ser hipócrita, sino amable.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No es el mejor día par las relaciones sentimentales, así que si estás pensando en dar algún paso en este sentido, lo mejor es que esperes y sobre todo, no idealices a nadie, todos tenemos defectos, no lo olvides. Pero eso no significa que pierdas la ilusión.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Es un buen día para airearte un poco, incluso si sales tarde de trabajar porque cambiar el chip te ayudará a relajarte. Deja el móvil apagado y date un paseo, lee o visita a un amigo al que hace tiempo no ves. Todo ello te va a proporcionar paz interior.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Eres muy observador y sabes ver las ventajas de cualquier cosa o sistema y aplicarlas racionalmente a tu día a día. Hoy primará esta característica tuya que te hará aprender algo nuevo o mejorar tu calidad de vida. Te aplicarás a ello y gastarás tiempo, aunque eso no te importará.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Espera sorpresas agradables hoy. Cuídate en el aspecto físico: sentirás la necesidad de llevar a cabo cambios en tu persona, como el color o el corte de pelo, o comprar ropa nueva y a la moda. Lograrás hacer resaltar muy positivamente tu encantadora personalidad.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 16 de octubre de 2023 le dicen a Libra que las tensiones con su pareja comienzan a disiparse y se abre un periodo de tregua. Habrán podido llegar a este punto porque estaban predispuestos al diálogo. Por otra parte, los corazones solitarios se enredaran con amores platónicos, que no serán nada saludables para el corazón.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Ves más cerca tomarte unos días de vacaciones y eso te impulsa a terminar un trabajo, a poner un poco más de carne en el asador, aunque signifique un esfuerzo más. Pero después te alegrarás de haberlo hecho. Alguien te invita a hacerle una visita fuera de tu lugar habitual y podrás ir.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Del extranjero llega ahora ayuda económica que no esperabas pero se impone que seas muy responsable con el dinero. Haz buen uso de tu tiempo libre y no lo desperdicies con personas que no aportan nada positivo a tu vida. No dejes nada a la casualidad y ve al encuentro de aquello que estás esperando.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Antes de que la báscula te de un disgusto, trata de incrementar el ejercicio que haces. Tu tendencia al sedentarismo no es lo que más te conviene a tu organismo y eso lo tienes que tomar un poco más en serio que de costumbre en este momento.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tienes por delante un par de días difíciles en el trabajo. La tensión será insoportable y las dudas te corroerán por dentro. Lo mejor que puedes hacer es armarte de paciencia y hacer acopio de optimismo, no vas a conseguir nada pensando en negativo. Ten más fe.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hoy te sentirás con más vitalidad, lo que te va a permitir atender compromisos, rematar temas pendientes o terminar una tarea doméstica bastante pesada. Quizá tengas la tentación de hacer una llamada a alguien que te comprende bien, una charla muy aconsejable.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 16 de octubre de 2023 es una herramienta excelente que nos ayuda a unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo tomar decisiones en nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más optimista y serena.