UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 18 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Saltarás de alegría con una noticia que te da alguien a quien quieres mucho. Será algo relacionado con su vida privada o familiar y lo cierto es que te vas a involucrar para celebrarlo y vivirás momentos muy especiales con todo ello.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Hay amigos que parecen serlo, pero que después no lo son. Hoy debes averiguar quien es esa persona que puede traicionarte. Está más cerca de lo que crees y además no tendrás ningún apuro en mentirte, si hace falta. Hay que observar los hechos más que las palabras.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Harás bien en seguir descansando todo lo que puedas, ya que es muy importante que recuperes el equilibrio físico y mental y para eso debes buscar algo muy ligero para centrar tu mente en ello. No dejes que vuelvan esos pensamientos oscuros.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Debes cuidar más tu salud y evitar las bebidas y los alimentos excitantes como el café. Si estás con exámenes procura dormir las horas recomendadas. Rendirás más y mejor en el estudio y estarás más lúcido durante las pruebas. Ánimo, en breve estarás de vacaciones.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Estarás bastante ocupado porque querrás resolver asuntos pendientes relacionados con el hogar. No te enfades con los hijos si no siguen tus indicaciones. Utiliza el diálogo y explícales cuál es el camino sin dramas, seguro que su respuesta te va a sorprender.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Vas a despojarte de tu orgullo y pedirle perdón a tu pareja por los últimos días. Evita ser demasiado pegajoso y permite que tu pareja tenga su propia parcela de intimidad. También darás tu el primer paso a fin de que tus relaciones familiares sean más armónicas y cordiales.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 18 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que lo mejor es que sea sincero con sus sentimientos hacia una persona a la que le interesa desde hace tiempo. No es que esté enamorada de ti, pero sí que ha mostrado interés en iniciar algo contigo. Tu poder seductor será hoy muy grande, pero debes resistir ciertas tentaciones que no te llevarán a ningún sitio.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No será hoy tu jornada más inspirada ya que aún le das vueltas a un asunto que no te ha gustado nada y por el que te has enfrentado a alguien. Debes de dejar que esa energía negativa desparezca por completo. Cambia el chip, mira hacia un lado más positivo.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No es un buen día para pensar en cambios si tienes negocios. Deja las cosas como están, porque no es el momento oportuno para tentar a la suerte y el dinero no pasa por tu puerta y se queda, al contrario. No pierdas de vista el wasap.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

La luna nueva estará hoy en tu signo y eso te va a traer una visión un tanto novedosa de ciertos temas que vienen de atrás. Abre tu mente y deja pasar esas nuevas ideas o influencias que serán beneficiosas ya que expanden tus conocimientos.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Se impone un poco de calma hoy en lo referente a la salud. Eso significa que no es el mejor día para hacer esfuerzos de ningún tipo ni excederse en los deportes, porque hay riesgos de lesiones. Alguien te va a llevar la contraria, pero no debes irritarte como si fueras un niño pequeño. Intenta comprender lo que te estás diciendo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

En el fondo sabrás que no tienes razón en una discusión que tendrás con un amigo, pero tu orgullo podría impedirte dar el brazo a torcer. No caigas en ese error: lo mejor es que rectifiques siendo sincero y asumiendo el posible error que has cometido.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 18 de septiembre de 2023 es una herramienta preciada que nos ayuda a sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.