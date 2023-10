UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 2 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

En ocasiones tienes demasiados prejuicios y le das demasiadas vueltas a cómo debes actuar en relación con los demás. La familia será hoy el punto álgido de esas dudas, pero si se trata de alguien que necesita tu ayuda, no vas a pensar ni un minuto lo que tienes que hacer. Te sentirás contento contigo mismo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Si pretendes mejorar tu imagen, es un buen momento para hacerlo aunque debes pensar que lo más importante es la salud y que eso debe primar sobre cualquier otra cosa. Tenlo muy en cuenta a la hora de hacer una dieta o de excederte en algo.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hoy no te hará muy feliz tener que escuchar algo que te dicen e incluso puede haber cierta tensión cerca de ti. Respira hondo y no hagas demasiado caso, incluso si se trata de la pareja, no le des importancia. Pronto pasará ese estado de malestar.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Los cambios recientes han ejercido mucha presión sobre ti lo que a su vez ha afectado tu armonía emocional y en consecuencia tu salud física. Por el momento, lo mejor será fluir con la corriente pero no debes bajar la guardia abandonando la rutina de ejercicios o la dieta que hasta ahora has seguido.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Serán muy importantes los amigos porque ayudarán a poner la mente en otras cosas y a una distracción imprescindible en estos momentos. No te satures de pensamientos serios, procura poner un punto de frivolidad a tu alrededor, ya que será algo sanador y te levantará el ánimo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No será un día demasiado pleno en lo afectivo, ya que es posible que estalle alguna pequeña tormenta con la pareja, no por cosas importantes, pero sí que tensen la situación. Si te muestras comprensivo, incluso si piensas que no lleva razón, darás la vuelta a la situación.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 2 de octubre de 2023 le dicen a Libra que un superior o un compañero de trabajo le llamará la atención a lo largo de la jornada y eso no le sentará nada bien. No saltes a la defensiva y trata de averiguar, antes de hablar, qué hay de cierto en lo que te digan. A veces la humildad puede ser la mejor consejera, no lo olvides.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Es posible que te apene, pero hoy recibes una lección porque alguien te demuestra que no debes confiar en esa persona. Ya son varias las veces que te ha dejado en la estacada, así que olvídate de ella o de él. Mira por tus intereses.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Te despertarás cansado y con resaca y tu estado de ánimo caerá en picado. Sentirás culpa y arrepentimiento. Pero de nada sirve que te fustigues: si te decides a aprovechar el día con actitud positiva la vida te recompensará con una sorpresa inesperada.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Afronta que los cambios físicos suponen cambios en tus relaciones con el mundo, pero que no debes dejarte llevar por el pesimismo, simplemente adaptar tu modo de vida a tu realidad. Proponte cuidar tu imagen algo más y practicar un deporte que vaya con tu carácter.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Serás el primero que se ofrezca para resolver cualquier problema, aunque con la misma rapidez, perderás el interés por las cosas. Te faltará perseverancia y paciencia. Esta actitud te puede traer algún problema en el trabajo o con la familia. Si les has prometido algo, hazlo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Tienes una gran necesidad de ser útil y de vivir siendo fiel a un ideal y esta sensación se va a potenciar más a lo largo de este día en el que desde el principio te levantarás con muchas ganas de hacer cosas. Puede ser un día ideal si tienes que trabajar, pero si no es así te vendrá muy bien hacer cualquier actividad deportiva.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 2 de octubre de 2023 es una herramienta valiosa que nos posibilita sincronizarnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.