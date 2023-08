Cáncer, guarda la calma. Foto: Uno TV

Los Horóscopos de hoy, lunes 21 de agosto de 2023, te dicen los que te espera este día, según cuál sea tu signo zodiacal. Lee en Unotv.com todas las predicciones.

¿Qué dicen los Horóscopos del lunes 21 de agosto de 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hay muchos asuntos en el ambiente que te hacen pensar que cambiarán ciertas cosas a tu alrededor y que puede que eso afecte a tu manera de funcionar o a tu vida cotidiana. Pero eso será tu mejor baza, ya que empezarás a sacarle buen partido.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Los horóscopos de este 21 de agosto del 2023 dicen que los problemas financieros de la pareja, también te afectarán directamente. Es importante que exista un buen entendimiento entre los dos, para no añadir más presión a esta relación. Las acciones cuentan más que unas palabras bonitas, ten esto presente. No tomes decisiones drásticas por ahora.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Te despertarás increíblemente optimista, con una claridad muy grande de la línea que has de seguir en el camino hacia tus sueños. El reto más grande que tienes será no dejarte convencer por ciertas personas de tu familia que no ven las cosas con tu misma mirada.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Lo mejor que puedes hacer hoy es no tener prisa para nada, tomártelo todo con calma y alejarte de cualquier asunto que sea complicado o que aporte alguna clase de tensión. Tu salud te lo va a agradecer, ya que no te conviene llevarte disgustos.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Vas a tener que renunciar a alguna de tus costumbres e intervenir en asuntos algo aburridos que no te interesan demasiado. Pero no te queda más remedio si quieres que la paz reine en la familia. Eso sí, tu sentido del deber hará que al final todo salga bien y a gusto de todos.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Los Horóscopos de hoy, lunes 21 de agosto de 2023, dicen que encontrarás hoy la solución a un problema que se ha dado en el trabajo y del que no eres responsable. Serás felicitado por ello. En el ámbito personal tendrás que esforzarte por mantener el orden en el hogar porque hará que atraigas cosas buenas a tu vida.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Hoy te sientes más animado, aunque quizá el verano se te está haciendo muy largo porque no has podido hacer algunas cosas que planeabas, pero ya ves que empiezan a cambiar las circunstancias. Alguien te echa una mano que debes agradecer con un detalle.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

En el terreno amoroso todo va maravillosamente bien, pero no puedes relajarte: recuerda que el amor se riega todos los días. Descubre la forma en que hoy podrías sorprender completamente a la persona que amas y así mantendrás encendida la llama de la pasión.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

A pesar de que tendrás cierto cansancio, tu energía se va a multiplicar y olvidarás ese pequeño bajón que puede darte por la mañana, pero que a lo largo del día vas a superar con creces. No te importará asumir cualquier tarea por pesada que sea.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Las nuevas ilusiones que se acercan en el amor surgirán en cualquier momento y para darte cuenta sólo deberás estar receptivo y evitar los prejuicios que a veces te limitan en tu relación con las demás personas. Pon de tu parte en este sentido: sin duda, merecerá la pena.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tendrás que hacer un repaso de tus habilidades intelectuales, porque ahí radica tu mayor fuerza y si te lo planteas bien, podrás sacarle mucho partido. Hay cosas del pasado, emocionales, que vas a poder empezar a resolver porque verás todo con mucha objetividad y claridad mental.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Actúa como de verdad piensas que debes actuar, no como te diga que hagas un compañero que parece más interesado en los asuntos de los demás que en los suyos. En cualquier caso, hagas lo que hagas no debes luego mostrar indicios de arrepentimiento. Todo estará bien.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.