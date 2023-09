Horóscopos de hoy lunes 25 de septiembre de 2023

Sagitario, sé más precavido. Foto: Uno TV

Los horóscopos de Unotv.com te dicen lo que te deparan los astros para este lunes 25 de septiembre de 2023, según tu signo zodiacal.

¿Qué dicen los horóscopos de este 25 de septiembre del 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Día de acontecimientos imprevistos que traerán aire fresco a la relación sentimental, el amor volverá a emocionarte como antes y la rutina dejará de ser una amenaza para tu estabilidad. Te encontrarás con gente con gran experiencia profesional, déjales hablar porque sus consejos te ayudarán y harás cambios radicales en los proyectos que te permitirán sacarlos adelante.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Los horóscopos de este 25 de septiembre del 2023 dicen que el amor está muy cerca y hay muchas probabilidades de un encuentro romántico. Tu mente y tu capacidad de comunicación se exaltan para ti. Tu creatividad también se enfatiza y conocerás personas influyentes que te ayudarán a expandirte y abrirte nuevos caminos en el terreno profesional. Te atraerá todo lo que tenga que ver con lo más espiritual.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

El Sol entra en este signo hoy, lo que confiere un cambio sustancial y positivo a todos los nativos. Vas a ver las cosas con una perspectiva mucho más amable que hace algún tiempo. Tus nervios estarán bastante más relajados y eso te va a servir para recomponer ciertas situaciones afectivas, con tu pareja o con los amigos, que estaban algo inestables.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Todavía tienes mucho que descubrir en un tema que acabas de empezar a conocer o estudiar, así que si te resulta un poco difícil, solo es cuestión de tiempo y de esfuerzo. No tires la toalla a las primeras de cambio. Proponte tener más disciplina.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Puede que tengas que enfrentarte a la negociación de un reparto de bienes, por una ruptura amorosa o por cualquier otro motivo. No será fácil llegar a un acuerdo, pero si te mantienes proactivo y con una mente abierta lo conseguirás. Hoy vivirás momentos de mucha tensión.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Los horóscopos de este 25 de septiembre del 2023 dicen que es buena idea que le pidas consejo a un familiar para que te ayude a resolver un asunto con respecto al cual no encuentras la salida. No te vayas a dejar llevar por la vergüenza ni, mucho menos, por la tentación de creer que no vas a estar a la altura de las circunstancias.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Sabes expresar lo que sientes y estás dispuesto a ver todas tus experiencias como piezas de un puzle que poco a poco va formando el gran cuadro de tu vida. De cada estímulo del exterior sabes extraer un significado y el resultado es que cada vez te enriquece más.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Has dejado de lado una preocupación o un problema al que ahora mismo no les ves solución. Si es algo laboral, espera a que te llamen, que den el paso los demás y mantente en tus posiciones para que no haya riesgo de que se aprovechen de ti en exceso.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tal vez tengas que ser más precavido en cuanto a las ambiciones y proyectos de futuro. No están ahora las cosas como para echar las campanas al vuelo. Los problemas de pareja pueden afectar a las personas más jóvenes de tu alrededor. Día de sorpresas inesperadas.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tendrás una situación incómoda en el trabajo, así que no bajes la guardia y déjale a todo el mundo las cosas bien claritas. Si empleas bien tu cabeza, no habrá nadie que te arrebate lo que es tuyo. Recibirás buenas noticias económicas que te permitirán pensar en el futuro.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Muchas veces, cuando todo el mundo está bien, tú estás mal, sin embargo, hoy puede suceder al contrario y disfrutarás de un día estupendo y al mismo tiempo lleno de actividad. Tu pensamiento estará muy centrado en asuntos laborales o financieros, resolviendo problemas o preparando nuevos proyectos de futuro.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

En el trabajo, es importante que valores lo que significan ciertas palabras, que más que eso son órdenes. No es momento de rebatirlas ni de buscar enfrentamientos. Aplaza, por el momento, ciertas ambiciones y cállate lo que piensas, aunque creas llevar la razón.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.