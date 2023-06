Conoce los horóscopos para el 26 de junio. Foto: Especial

UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 26 de junio, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Expande tu forma de ver el mundo yendo a nuevos lugares y conociendo nuevas culturas. Hoy es un día ideal para reconciliar las diferencias de opinión con los demás ya que tanto tu como ellos estaréis más tolerantes con los puntos de vista divergentes.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No te lamentes por lo que no tienes y piensa en todo lo que tienes y que te rodea, que no es tan poco como a veces quieres pensar. Si buscas la sinceridad, te darás cuenta de que incluso tienes suerte en ese sentido y que la gente confía en ti.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Es un gran día para disfrutar y para dejar a un lado las preocupaciones. Visitar una exposición sería una buena idea para despejar tu mente. Lo importante es que te dejes llevar por la magia del presente viviendo intensamente cada cosa que hagas. Ábrete a todo lo bueno.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Confluirán todas las circunstancias para que tengas un encuentro que podría cambiarte la vida. Se trata de algo que llevas deseando mucho tiempo, pero debes poner de tu parte para ser receptivo a una persona por la que en un principio no tendrías por qué sentirte atraído.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tienes ganas de demostrar tu cariño y tu aprecio a aquellas personas que sabes que lo merecen y serás mucho más extrovertido que de costumbre. Tu entorno, el que te quiere, te lo agradecerá de verdad. Por fin tu jaqueca te abandonará y te permitirá dormir mejor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy te toca hacer una reclamación por algo relacionado con el hogar que no funciona correctamente. Quizá te alteres bastante, intenta mantener un tono calmado, educado y localiza bien a la persona idónea para hacer esa protesta que está muy justificada.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 26 de junio de 2023 le dicen a Libra que hoy tendrá la mente muy abierta a la fantasía y si habla con alguien que en eso es igual que ella, quizá pueda darle forma a un proyecto interesante. No descartes que lo que hoy parece un sueño, pueda convertirse en realidad, hay ideas que surgen casi sin pensar.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Si alguien te hace una promesa desproporcionada, desconfía y no te lo creas del todo. No tiene por qué estar mintiendo, pero debes tomar muchas precauciones para que no te pase de nuevo como ya te pasó hace algún tiempo. Lo mejor es que vayas poco a poco.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

La luna nueva en este signo hoy impulsa a llevar a cabo algunas acciones que significan una renovación o un cambio relacionado con lo que se ve, con lo más obvio en la superficie, quizá en la imagen. Hay aciertos en este sentido, atrévete a hacerlo.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Se te presentará una situación algo delicada con la que no contabas en el trabajo y sólo saldrás de ella si mantienes un inquebrantable optimismo pese a lo que digan los demás y lo que aparentemente informen las circunstancias. Continúa siguiendo tu línea de trabajo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No asumas más compromisos de los que luego puedes llevar a cabo. Muchas veces dices que sí cuando en realidad quieres decir no y eso no es bueno. Encuentra la manera de llegar a un equilibrio en tu agenda social y reserva tiempo para ti mismo. La soledad a veces es necesaria.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No debes dejar que la relación con la pareja vaya por derroteros que no te aportan nada bueno, ya que la monotonía puede jugar en tu contra y provocar que la otra persona busque lo que no tiene. Ojo con esto, puede darte un disgusto pronto.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 26 de junio de 2023 es una herramienta excelente que nos posibilita unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.