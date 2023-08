UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 28 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No echarás en falta hoy un toque de humor en las conversaciones, porque tu mismo vas a estar inspirado para ello y te sentirás integrado bien con un grupo de amigos en los que vas a destacar por tu manera de actuar o por tu ánimo alegre y bienintencionado.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Sabes que eres un gran romántico, un seductor al que le gusta rodearse siempre de gente querida para no sentirse solo. Por eso en tu relación, eres generoso y lo das todo, aunque también hay que decir que eres un pelín inconstante y que por eso creas confusión en tu pareja.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Un pequeño problema de salud podría arruinarte un día que por lo demás estará lleno de oportunidades. Por mucho que no te encuentres al cien por cien, no las desaproveches. La vida te está regalando instantes muy mágicos que solo puedes apreciar si tienes la actitud correcta.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hoy soportarás mal los contratiempos, pero tendrás que controlar tus deseos de decirle a una persona lo que piensas y si deseas decírselo, procura que sea de la manera más tranquila posible. Tus argumentos serán válidos, pero también escucha los suyos para llegar a un acuerdo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hay una persona que te gusta desde hace algún tiempo, pero no terminas de dar el primer paso por miedo a ser rechazado. Es bueno que te atrevas a decir y expresar lo que sientes, independientemente de lo que suceda. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar si te atreves, aunque solo sea experiencia.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No te preocupes por lo que puedan pensar los demás: es hora de que te centres en ti y en tus deseos y necesidades. Llevas demasiado tiempo actuando según la opinión de otros y eso no te ha dado buenos resultados. Entiende que no puedes contentar a todo el mundo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 28 de agosto de 2023 le dicen a Libra que será una jornada muy romántica en la que estarás abierto a todas las posibilidades que se presenten, en especial si no tienes pareja. Tu lado más educado y sociable, saldrá a relucir y los que compartan contigo algún momento de ocio, se sentirán encantados con tu conversación.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Tu imagen te preocupa porque llega el buen tiempo y crees que podrías mejorarla y lo cierto es que llevas razón. No se trata de que hagas ninguna barbaridad en ningún sentido, pero sí que cuides más tu alimentación. El ejercicio tampoco te vendrá nada mal.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Sentirás cierta desgana y apatía que vendrá provocada por una ausencia de motivación. Descubre cuáles son tus verdaderos intereses y no pierdas más el tiempo haciendo cosas que no te gustan. Debes apostar por lo que amas y hacerlo cuanto antes. No hay tiempo que perder.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Jornada positiva en lo afectivo. Has quedado con un familiar al que hace tiempo que no ves. La relación entre vosotros sigue intacta y pasarás un rato agradable. Puede que te de una información un tanto negativa que desconocías. Debes asumir los sinsabores que nos presenta la vida.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No trates de controlar a tus hijos o a tu pareja: permíteles ser ellos mismos. A veces impones tu punto de vista a los otros y eso no te trae nada bueno. Cada persona es libre de caminar hacia donde desee y lo que tú piensas que es bueno para ellos no tiene por qué ser así.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Un tema laboral que afecta a toda tu empresa está cargando de tensión y estrés a todo tu equipo. Debes liderar siendo ejemplo de lo que quieres hacer realidad. Escúchate a ti mismo, confía en tu interior y haz que las cosas sucedan. No pierdas más tiempo.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 28 de agosto de 2023 es una herramienta valiosa que nos posibilita conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.