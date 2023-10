UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 30 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Jornada más relajada y con planes nocturnos que te reunirán con alguien a quien hace tiempo no ves. Lo cierto es que te hará ilusión y la charla, placentera, te sorprenderá porque descubres algo que no sabías. Esos momentos te aclaran muchas cosas.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Ya es hora de que pases al siguiente nivel en lo que se refiere a un trabajo al que llevas dedicándote mucho tiempo. Ciertos miedos te impiden avanzar y no son buenos. Debes ser coherente con lo que estás pensando, pues en esa integridad de obra y pensamiento se encuentra el triunfo que mereces.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hoy te sentirás realizado profesionalmente, por lo que tendrás claro que ahora y no antes, es cuando estás en el camino correcto. Sigue trabajando duramente y encontrarás, pronto, el deseado éxito, ya sea ese ascenso que deseas u otro tipo de compensación personal u económica.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No te conviene disimular con una persona y manifestar lo que la valoras públicamente, aunque luego no la apoyes en momentos difíciles o en conversaciones que tienes a sus espaldas. Procura ser más arriesgado y mantener tu postura en todos los ámbitos y con todo el mundo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Si estás de vacaciones, procura no saltarte todos los buenos hábitos que has adquirido durante el invierno en cuanto a comer sano o hacer ejercicio. Al contrario, debes aprovechar para seguir poniendo la salud en primer término y en que sea lo más importante para ti.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Eres un hacha en lo tuyo y lo sabes, pero hoy podrías tener un traspié y quedar en evidencia delante de los demás. Si esto sucede, no te avergüences. Es sólo un error. Recuerda que nadie es perfecto, ni siquiera tú, aunque en muchas ocasiones se te olvide.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 30 de octubre de 2023 le dicen a Libra que si cree que un amigo o una amiga está haciendo algo erróneo, lo mejor es que se lo diga porque a veces la perspectiva es mucho más objetiva y real desde fuera de un asunto. Eso no significa que no respetes sus decisiones, naturalmente.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy tu estado emocional será un poco débil y sentirás que has hecho algunas cosas que no debías o te has portado mal con alguien que no lo merecía. Lo mejor que puedes hacer, antes de dar ningún paso, es aclararte contigo mismo y analizar bien los motivos de esas acciones.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No está pasando por su mejor momento una persona con la que te cruzarás hoy. Por eso conviene que no le tomes demasiado en serio algo que dirá: no lo piensa. Sé compasivo y comprende desde dónde actúan los demás, pues también tienen sus limitaciones.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Haz caso a los consejos de un amigo sobre un asunto sentimental o una aventura que ya viene de hace algún tiempo. Debes de poner ciertas barreras, poner en valor quien eres y quizá sea mejor hacerlo con hechos y no con palabras en esta ocasión. Mejorará tu autoestima.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Un viaje puede ser importante para reflexionar y dar con la solución a un asunto que te preocupa, ya que te alejas de la fuente de esos problemas y ver nuevos paisajes o salir del entorno habitual te viene muy bien para airear tus ideas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

La noche será un cómplice perfecto para mantener una conversación llena de confidencias con alguien que te resulta muy de fiar. Aún así, ten cuidado con lo que cuentas, no lo digas todo. La ingenuidad puede costar cara, no lo olvides.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 30 de octubre de 2023 es una herramienta preciada que nos posibilita vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.