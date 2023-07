Horóscopos de hoy lunes 31 de julio de 2023

Aries, arriésgate a enamorarte de nuevo. Foto: Uno TV

Los horóscopos de Unotv.com te dicen lo que te deparan los astros para este lunes 31 de julio, según tu signo zodiacal.

¿Qué dicen los horóscopos de este 31 de julio del 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Si quieres más tranquilidad en tu vida es indispensable orden dentro de tu vida económica. Libérate de los pensamientos negativos y te sentirás mejor físicamente. Vas a tener un especial interés en las personas con las que tienes una relación más estrecha.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tendrás un gran respiro y verás cómo hay algo que mejora sustancialmente en tu vida y es quizá en el lado económico donde más vas a notar esta mejora. Cuéntaselo a tus amigos o a alguien que se va a alegrar mucho al ver que mejoran tus circunstancias.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Es tiempo de que tomes la iniciativa y comiences a llevar a cabo aquello que has estado dejando para después. No permitas que nadie tronche tus sueños, planes o ideas. Aprovecha ahora la energía positiva y envuélvete en nuevos estudios, sigue adelante con tu vida. Supérate cada día más.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Según los horóscopos de este 31 de julio de 2023, un desconocido te hará reflexionar sobre una actitud tuya y te darás cuenta de que no has acertado y que has dicho algo que no debías o en lo que no llevabas razón. El hecho de darte cuenta es ya muy importante para rectificar. Perdónate y cambia de ahora en adelante.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te ha dejado de interesar lo que hace una persona que antes significaba mucho para ti y está claro que eso significa que ya no sientes lo mismo por ella. Ese alejamiento no te supone ningún dolor emocional. Algo ha cambiado en tu interior.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Dedicarás más tiempo a ti, a tu persona, que bien te lo mereces. Ya no sufrirás más en carne propia los problemas de los demás. Saldrás de viejos sentimientos de culpa y utilizarás tu energía para crecer en el aspecto personal. Dejarás que cada cual asuma sus responsabilidades en relación con la familia, trabajo y hogar.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de este 31 de julio del 2023 dicen que no es propio de ti tirar la toalla y no tener tesón en lo relativo a tu imagen o al cuidado de tu organismo. Hoy sentirás esa tentación, pero no debes dejar que te venza porque dentro de poco obtendrás resultados muy visibles. No dejes de hacer tus ejercicios o tu dieta.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Tu desarrollo intelectual va a estar influenciado ahora por Júpiter y lo cierto es que te proporciona claridad de ideas y una menta abierta que debes de aprovechar, aunque sea individualmente. Leer un libro o interesarte por la tecnología te vendrá muy bien.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Maneja todo con mucha diplomacia hoy y valora aquellas cosas que no se pueden comprar con dinero. Se rompen los lazos afectivos que no estaban cimentados sobre bases firmes o estables. Sales de compromisos asfixiantes que te limitan. Te abres a nuevas relaciones con personas más evolucionadas en el aspecto mental.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Los horóscopos de este 31 de julio del 2023 dice que piensas que no es el momento de efectuar ciertos cambios, pero si no actúas ahora, nunca encontrarás el tiempo adecuado para ello. Eres más fuerte de lo que piensas. No hagas caso a una persona que está intentando restarte valor. Eres capaz de conseguir lo que te propongas.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

En el pasado, sufriste mucho en el amor y ahora tienes miedo de abrirte a esa nueva relación. No te equivoques, pues no todo el mundo es igual de mala persona. Puede que esta persona sí merezca la pena, por lo menos debes inténtalo y arriesgarte. No te acobardes.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hoy, las cosas molestas o los comentarios de los demás, te deben resbalar, te harás con una coraza mental para que todas esas circunstancias pasen por tu lado sin molestarte lo más mínimo. Y ese ejercicio también te va a venir muy en el trabajo.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a vincularnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.