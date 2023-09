UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 4 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Este es un día de alegría o satisfacción, especialmente en tu trabajo. Además, la Luna se hallará hoy en tu signo y te volverá mucho más intuitivo y creativo, sabrás, casi de forma instintiva, cuál es el camino o la decisión que te conviene tomar. Es un buen momento para ti incluso aunque no haya motivos claros para ello.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Recibirás una información de un conocido que en un principio te parecerá valiosa, pero que debes dejar en cuarentena. Tal vez no sea exacto todo lo que te diga y podrías meterte en un buen lío. Todo se aclarará por sí solo pasados unos cuantos días.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Un remedio para tu estado de animo es encontrar algún tipo de actividad que te haga sentirte a gusto. Si piensas que es fácil decirlo pero no tanto hacerlo, que no tienes tiempo, etc., deberías recapacitar y darte cuenta que estás poniendo excusas para mejorar tu calidad de vida.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hay alguien cerca de ti que es un impostor o impostora. No es quien aparenta ser porque su exterior y sus maneras muy hábiles de relacionarse no son verdaderas ni sinceras. Busca su propio beneficio. Hay que estar muy atento a sus movimientos.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Buena imagen y confianza en ella hoy. Te sientes atractivo y quieres que los demás te vean así. Cuidarás mucho también la forma de expresarte en círculos sociales. La seguridad que transmites puede abrirte alguna puerta profesional inesperada, la suerte estará a tu favor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Limpia tu mente y tu corazón de todo lo que te entristece e invalida. Comunícate con amigos y familiares que estén en la distancia. De lo oculto, de lo misterioso te llega ahora el poder para vencerlo todo. En ti se encierra todo el poder universal y está en ti saber aprovecharlo. Se estabiliza una unión con alguien que comparte tus mismos sueños e intereses.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 4 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que ese reto profesional que tiene planteado para dentro de unos días le exige estar pendiente o trabajar en él, incluso aunque esté de vacaciones. Está bien que lo hagas, pero deja tiempo también para la diversión, porque descansar te hará superar mejor esa prueba.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Es posible que la salud te de un pequeño susto hoy. Quizá has abusado de algún medicamento o de alguna técnica para mejorar tu imagen y eso es algo peligroso. Escucha las advertencias que alguien te hará y no te tomes a mal sus palabras. Con la pareja puede haber cierta tensión.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Debes tener mucho cuidado con todos tus movimientos a lo largo del día o podrías tener un pequeño tropiezo con riesgo de lesión. Por la tarde tendrás un encuentro bastante emotivo con alguien y te sentirás bastante feliz. Sigue disfrutando de la vida.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No estarás de humor para ciertas bromas que alguno de tus compañeros intentará gastarte, pero no te conviene enfadarte, poner una mala cara o mucho menos dejarte llevar por la ira. Puedes mostrar tus sentimientos y explicar que tienes un día malo, pero hazlo amablemente.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Sientes la necesidad de levantar una estructura intelectual más sólida sobre la cual puedas fundamentar tus ideas y opiniones. De ahí que asumas más actividades intelectuales o que empieces algún curso o formación para que te satisfaga este aspecto y te sientas más completo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

El día no empezará bien para ti y te vas a encontrar con muchos problemas o adversarios que no esperabas, sin embargo, en los peores momentos es, precisamente, cuando tú das lo mejor de ti y según avance el día le irás dando la vuelta a la situación y poniendo todo cada vez más de tu parte, porque estás en un buen momento.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 4 de septiembre de 2023 es una herramienta valiosa que nos permite vincularnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.