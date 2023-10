Aries, no trates de solucionar problemas económicos de tus amigos. Foto: Uno TV

Los Horóscopos de hoy lunes 9 de octubre de 2023, en Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 9 de octubre del 2023, según tu signo del zodiaco.

¿Qué dicen los Horóscopos de hoy lunes 9 de octubre de 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Por muchas vueltas que le des, no podrás solucionar los problemas de un amigo, porque escapan a tus recursos, sobre todo a los económicos. Solo puedes apoyar emocionalmente y eso ya será bastante para él. No hagas que se sienta humillado por el dinero.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Si estás en la recta final de un proyecto, de una tesis o una oposición, es posible que te asalten pensamientos negativos sobre si lograrás concluirlo con éxito o no. No hagas caso de nada ni de nadie que te aparte de un objetivo en el que tanto tiempo has invertido.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hoy, los Horóscopos de hoy lunes 9 de octubre de 2023, dicen que el centro de tu atención será una persona a la que hace mucho tiempo que conoces y a la que tienes un gran cariño. Vas a vivir buenos momentos a su lado, porque te darán ilusión y un magnífico intercambio de ideas y de sentimientos afines.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Un familiar querrá hablar contigo sobre un tema delicado y lo evitarás a toda costa, aunque al final no vas a tener más remedio que hacerle frente y encarar la situación. Explícale cuáles son tus razones, pero tampoco descubras tus secretos más íntimos.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Sigue haciendo deporte: no lo dejes ni un solo día pues, de lo contrario, perderías el hábito inmediatamente. Debes tenerlo en cuenta hoy, mañana y pasado mañana, pues tendrás que decir que no a determinadas propuestas y hacerlo por un bien mayor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Es muy probable que estés terminando cierta etapa y que se produzca algún cambio laboral que quizá no te guste demasiado. Pero no te servirá de nada oponerte e incluso una reacción contraria o desairada en público, no te va a servir para nada.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajarás incansablemente, pero gozarás de lo que la vida te ofrece para disfrutarla. Experimentarás ganancias de importancia capital. Mantente alejado de la confusión que pueda reinar en la familia. Ayuda pero sin destruirte. Todo pasa pero tú eres muy importante para exponerte a lo negativo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Según los Horóscopos de hoy lunes 9 de octubre de 2023, será un día bastante tranquilo, de esos que te sirven para reconciliarte con los placeres o para practicar aficiones y eso te hará estar de buen humor y muy agradable a la hora de charlar con los amigos, incluso con personas que no conoces demasiado o no tienes demasiada confianza.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Andas algo preocupado con un tema relacionado con la salud: lo mejor es que tengas una cita con el médico para que de ese modo puedas recuperar totalmente la tranquilidad. Un ser querido te sorprenderá con una noticia que te alegrará enormemente.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Estarás pendiente de la salud o de tu organismo y es una buena idea dedicar el día a cuidarte más y a mejorar tu imagen que con el cambio de temperatura y la primavera necesita una renovación. Un poco de aire fresco en tu atuendo te sentará muy bien.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Debes intentar traspasar el pensamiento superficial sobre algunas personas o cosas que te rodean, pues, de otro modo, estarás limitando tu vida a lo que es y no a lo que podría ser. Hoy tendrás una prueba importante en relación con algo o con alguien.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Buscas y no encuentras la manera de hacer menos cosas, de trabajar menos y eso no es nada malo en si, pero debes tener cuidado de que no signifique que otros hacen el trabajo por ti. Un poco de objetividad en este sentido no te vendría nada mal.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos ayuda a unirnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo tomar decisiones en nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.