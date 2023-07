Conoce los horóscopos para el 11 de julio. Foto: Especial

UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 11 de julio, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Luna menguante en tu signo hoy, que sin embargo te va a ayudar a ver mucho más claro todo lo que tienes que hacer y los pasos a seguir, incluso a veces caerás en un poco de fantasía con lo que tienes entre manos. No es nada malo, visualiza todo eso que deseas y a lo mejor encuentras un clave para todo ello.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Se te presenta un obstáculo complicado para el proyecto en el que estabas trabajando o en la entrevista de trabajo que tenías planificada. No te desanimes ni te rindas, pues todo se resolverá sin mayores consecuencias. Es otra prueba más que te pone la vida.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Pon mucho cuidado en los gastos que estás teniendo en estos días. Podría haber importantes cambios; no dejes que nada te coja de improviso. En cuanto al amor, explora tu sensualidad y tus emociones. Se avecinan ideas de renovación con los proyectos que durante largo tiempo has postergado.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Comprobarás tu cuenta de ahorros y te sorprenderás, para bien o para mal, de la cantidad de dinero que tienes acumulada. Si llevas a partir de hoy un mayor control del estado de tus cuentas evitarás situaciones no muy agradables en el futuro.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te preocupas mucho por el resultado de una prueba de alguien y es que esa persona significa mucho para ti porque la sientes muy cercana y aunque no sea de la familia, para ti lo es. No debes de temer nada, todo va a salir perfectamente.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Vas a evitar conflictos en el trabajo por tu intuición a la hora de hablar. Tendrán muy en cuenta lo que digas y apaciguará los ánimos, un tanto enervados a tu alrededor por ciertas envidias o competitividad mal entendida. Saldrás airoso de todo el conflicto y te relajarás.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy martes 11 de julio de 2023 le dicen a Libra que hoy no debe pactar compromisos a largo plazo en nada, es mejor que no de una respuesta contundente para nada y menos si se trata de un trabajo no remunerado, o una colaboración con un grupo, porque le va a exigir mucho tiempo y tiene que marcar prioridades en su vida.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Un giro profesional en tu carrera está más cerca de lo que imaginas: que se haga realidad sólo depende de ti y de tu capacidad para estar atento a ciertas señales que se darán en tu entorno. No dejes de aprovechar las oportunidades en el momento que se te presenten, o correrás el riesgo de perderlas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Buena jornada para hacer cierta limpieza a tu alrededor de cosas que realmente ya no necesitas o te molesta ver. Esos objetos estarán recordándote lo que ya no significa nada para ti, así que cuanto más lejos, mejor. Da paso a lo nuevo.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

La organización del día será esencial para llevar a cabo positivamente todo lo que te has propuesto. No te dejes influenciar por nadie y lleva a cabo al pie de la letra todos y cada uno de los compromisos que tienes contigo mismo. Al final del día tendrás tu recompensa.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tu intuición captará a tu alrededor signos inequívocos de las pretensiones de una persona que sólo pretende sacar algún beneficio en su trato contigo. No te dejes engañar por las apariencias o lo que digan los demás, sigue únicamente tu propio instinto.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Estás conociendo a una persona muy interesante, pero descartas una relación estable debido a un episodio de tu pasado que aún no está resuelto. Intenta abrirte a la vida, dejando atrás lo que ya pasó o te resultará difícil conseguir ser feliz. Depende de ti y no de los demás.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy martes 11 de julio de 2023 es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.