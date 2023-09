Horóscopos de hoy martes 12 de septiembre de 2023

Sagitario, los sueños se cumplen por medio de caminos inesperados. Foto: Uno TV

Los horóscopos de Unotv.com le dice lo que le deparan los astros a cada signo del zodiaco para este martes 12 de septiembre del 2023.

¿Qué dicen los horóscopos de este 12 de septiembre de 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tendrás el deseo irrefrenable de moverte más, ejercitar los músculos y, de paso, oxigenar la mente. Vas a abandonar la vida sedentaria, buscarás un hueco para hacer ejercicio e, incluso, dejarás aparcado el coche en los trayectos cortos. Cosecharás resultados excelentes.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Los horóscopos de este 12 de septiembre del 2023 dicen que la tolerancia en todos los sentidos debe ser hoy tu máxima preocupación. Intenta que nadie se vea afectado por algo que tu crees es lo correcto. Si se lo explicas, verás como lo entienden y de todas maneras, utiliza el sentido del humor ante todo.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hay ciertas cosas que debes reestructurar de la vida familiar y ahora es el momento oportuno, porque tendrás tiempo para hablarlo todo con tranquilidad, poniendo las ideas o los deseos sobre la mesa y buscando soluciones. No descartes la ayuda de un experto.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Una jornada ajetreada en la que tendrás que estar alerta a las palabras de los más cercanos. No obstante, vas a acabar con la tendencia a la tristeza y sonreirás de nuevo. Las relaciones sociales traerán nuevas perspectivas que ahora no eres capaz de ver. Las amistades te darán nuevo impulso, ganas de seguir adelante.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Los horóscopos de este 12 de septiembre del 2023 dicen que escucharás un comentario que te hará cierto daño, pero que en realidad no será malintencionado. Intenta pasarlo por alto y no le des una importancia que no tiene ni debe tener si tu no te obsesionas. Por otra parte, debes ponerte las pilas con las tareas domésticas o pronto te verás desbordado y nervioso, ya que no puedes soportar el desorden.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Es muy posible que entre en tu vida una persona que al principio puede no caerte demasiado bien y con la que no tengas ninguna empatía. Quizá tengas temor por tu puesto de trabajo. Relájate y date tiempo para ver cómo es en realidad.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Las actividades que estén relacionadas con la creatividad o lo artístico te irán hoy perfectas porque vas a disfrutar mucho de ellas y le sentarán muy bien a tu espíritu. Pon en ellas todo el entusiasmo que puedas, te reconfortarán y harán que pases buenos momentos.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Un viaje te resultará algo cansado, pero muy satisfactorio en otros sentidos porque vas a disfrutar del paisaje y de todo lo que te rodea. Lo que vas buscando lo vas a encontrar y tomarás nota, incluso, de algunas cosas que te vendrán bien en un futuro.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Quizá estés cansado de la rutina y te encuentres en una situación incómoda en lo profesional, pero verdaderamente tienes que hacer una reflexión y darte cuenta de que no es tan malo como tu crees. Los sueños se alcanzan a veces por caminos muy extraños e imprevisibles.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hay algo que podría llegar a obsesionarte si no pones de tu parte por centrarte en lo que de verdad importa. Ir al cine puede ayudarte a ver las cosas de una manera más positiva. Trata de hacer actividades que alejen tu atención de aquello que te preocupa.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Con el Universo aumentando lo espiritual que hay en ti, te encontrarás más caritativo que de costumbre. Tus deseos de ayudar a otros se potencian mucho, llevándote a involucrarte en actividades que de alguna manera beneficien a la comunidad. Es momento de poner en acción ese proyecto o idea que te llenará de orgullo y satisfacción.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No te enfades si alguien te dice lo que tienes que hacer porque será una opinión objetiva y sin mala intención. Analiza bien sus razones y no protestes más, porque tampoco te va a servir de nada. Un asunto económico o de posesiones conjuntas se va a arreglar poco a poco.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más positiva y serena.