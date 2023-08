UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 22 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Refrescas tus conocimientos en cuestiones que tienen que ver con el extranjero o los idiomas. Eso también puede ser un modo de obtener algún ingreso más e incluso le puedes sacar partido a algo que viene de experiencias recientes y que no te habías planteado aún.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Estudia toda posibilidad de crear para ti una vida mejor. Asume una actitud más serena ante los problemas que puedan presentarse. Dedícate a observar más y a hacer menos por el momento. Adáptate a lo que sea, tú puedes lograrlo si eres flexible. Una persona conocida tiene una sorpresa muy agradable para ti.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Las estrellas te llevan ahora a conocer a alguien que contribuirá a tu desarrollo tanto en el plano profesional como personal. Te fortaleces como nunca emocionalmente. Te reirás de lo que antes te hacía llorar, nadie te podrá afectar o molestar como antes. Todo lo que sea comunicación se enfatiza.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Tu ánimo fluctúa como si fueras subido a un tiovivo emocional. Algunos recuerdos de tu pasado se intensificarán, lo que provocará que estés triste y algo desanimado, pero mañana saldrá otra vez el Sol y recobrarás tu estado optimista y luchador.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hoy estás aún más insoportable que el resto de los días. No te aguantas ni a ti mismo y los que están sufriendo en primer plano es tu familia. Pero parece que no te das cuenta de tu actitud y sigues siendo muy egoísta. No puedes continuar con esta forma de vivir.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

La vida tiene buenos y malos momentos, pero tú prefieres recordar más los buenos. De los malos aprende y sigue adelante. Esto te hará más fuerte y más sabio en la vida. Empiezas a vivir una nueva etapa con alegría y mucha diversión. Escucha lo que dicen los demás, porque te darán una información valiosa.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy martes 22 de agosto de 2023 le dicen a Libra que sus relaciones con los demás, ya sea en el centro de trabajo como fuera de él, fluirán armoniosamente y con alegría en el que será un gran día para ti. Disfrútalo como sólo tú sabes hacerlo y no permitas que nada ni nadie consiga fastidiarte estos momentos únicos y especiales.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Debes descansar y reponer fuerzas para volver a ser la persona que eras hace un tiempo porque estás demasiado acelerado. No puedes seguir llevando un ritmo de vida tan elevado: escucha de una vez tu cuerpo y dale lo que necesita. Desde luego, descansar más.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Sigues en un momento hoy de evasivas. Ten cuidado porque las verdades a medias o las pequeñas mentiras pueden envolverte en tu propia red y ser peligrosas. Por la noche, una conversación privada puede tener más trascendencia de la que crees, así que cuida mucho de no decir nada peligroso que te deje en evidencia.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Aprovecha el día para organizar todo aquello que forma ahora parte de tu vida. Poco a poco irás recomponiendo tu entorno, especialmente el laboral. Acepta los cambios porque son mucho más interesantes y positivos de lo que parecían en un primero momento.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Estudia, viaja, expande tus horizontes porque a veces te quedas demasiado estancado, en la parte opuesta de lo mejor de tu signo y te cuesta mirar hacia delante. Si tienes que reclamar algo no sigas esperando y demanda aquello que consideras justo. Despierta tus dotes de poeta, escribe, manifiesta tus talentos.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Los sueños, tu inconsciente, son capaces de darte respuestas más diáfanas de lo que crees. Observa el simbolismo que representan y aclararás una decisión importante relacionada con estudios o con un cambio de domicilio. Sólo tu puedes despejar la duda, tomar tu camino.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy martes 22 de agosto de 2023 es una herramienta preciada que nos ayuda a conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.