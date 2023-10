UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 3 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Está en tus manos cambiar las cosas que te desagradan. Ya no te sientes atado a nadie y reconoces que puedes lograr todo lo que te propongas. Tus mejores armas serán tu buena comunicación, tu creatividad y tus talentos. Los astros estimulan tu capacidad intelectual y tu encanto.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Perderás mucho tiempo con actividades que no te aportan nada y luego podrías lamentar que no te ha quedado tiempo para hacer lo importante. Tus “vampiros de tiempo” se salen con la suya muchas veces, pero si estableces un plan de acción con prioridades recuperarás el control.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Te desquitarás de lo que ayer no te gustó y estarás muy a tu aire hoy, incluso si tienes familia, procurarás alejarte un poco de ella o hacer algo que solo te apetezca a ti. Disfrutarás de esos momentos que desde luego son necesarios para tu equilibrio.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

El amor será tu fuerte hoy, pasarás un día genial con tu pareja y tu lado más sentimental aparecerá y la colmarás de amor. Será también un día de muchas posibilidades profesionales. Aprovéchala e intenta hacer nuevos contactos que te ayudaran a progresar.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Si estás pensando en hacer una fiesta con amigos en casa, no lo dejes para mucho más adelante. Hoy sería un buen día: lo pasaríais en grande. Debes tener en cuenta que, pese al exceso de trabajo, estos ratos de ocio y diversión son importantes en tu vida.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No te excedas en el trabajo y pretendas abarcar más de lo que puedes o el estrés no tardará en aparecer. Ve poco a poco, delega en alguien de confianza y deja los asuntos no urgentes para otro momento. Será lo mejor si quieres no caer en equivocaciones.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy martes 3 de octubre de 2023 le dicen a Libra que el bienestar físico va a ser lo que más le importe en esta jornada. Verás cómo mejora tu aspecto personal ya que te sentirás inclinado a elegir ropa apropiada y favorecedora. Sonreirás ante el espejo con tu imagen, que incluso puede ser algo rompedora.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Puede que notes que alguien, quizá un hijo o alguien más joven que tu, no te escuche suficientemente y por mucho que te empeñes y pongas interés en explicarle algo o darle un consejo, lo cierto es que puede que te sientas algo frustrado con el intento.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Alguien compartirá en redes sociales el título de un libro que llamará bastante tu atención: cómpralo sin dudarlo. En él encontrarás claves que necesitas en este momento para evolucionar hacia un mayor bienestar. No es necesario que te preocupes en exceso.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

El amor no tiene cura, pero sí puede solucionar muchos de tus problemas. Sea cual sea el camino que quieras recorrer, hazlo con amor para que pronto puedan suceder esos pequeños milagros que harán que tu vida tenga un mayor sentido. Apuesta por tu felicidad ahora.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Darse pequeñas recompensas después e grandes esfuerzos es lo que debes hacer hoy. Reserva parte de tu tiempo para cuidarte, mimarte un poco más ya sea con una salida a un espectáculo o con algo que mejore tu imagen. Todo eso influirá muy positivamente en ti.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Será una jornada en la que la naturaleza estará muy presente y te puede traer muy buenos ratos porque te encontrarás en un lugar que te gusta y que siempre te aporta paz mental. Deja que te acompañen algunas personas que son de tu confianza y acertarás.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy martes 3 de octubre de 2023 es una herramienta excelente que nos posibilita unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.