UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 5 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Dejarse llevar por ese sentimiento de melancolía será tu mayor tentación hoy. Mirar al pasado no te va a servir para nada, por mucho que pienses que todo fue mejor antes. En realidad no es cierto, es simplemente como queremos verlo, pero cada época tiene sus momentos de felicidad.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Presta mucha atención hoy a las redes sociales: podría llegarte el mensaje que necesitas para dar el siguiente paso en tu trabajo. Tendrás que esforzarte mucho más a partir de ahora, pero merecerá la pena si confirmas contigo mismo que esa es la dirección correcta.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Cuando se trata de lograr lo que te has propuesto, muestras una gran determinación y no retrocedes ante ningún obstáculo. Estás tan convencido que ni siquiera consideras la posibilidad del fracaso. Esta confianza en ti mismo te permitirá hacer valer tus planes de hoy.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Sin que te des apenas cuenta, estarás de nuevo con la atención centrada en un asunto que habías dejado aparcado quizá por las vacaciones. Ahora lo retomas y lo cierto es que va a ser con todas tus fuerzas. Los resultado serán muy alentadores.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Recibes una cantidad de dinero que quizá te parezca escasa o poco justa para el trabajo que has hecho. Para que no se repita, debes hablar claro y exigir que todos los acuerdos futuros queden por escrito, si es que te conviene seguir haciendo esa labor, cosa que debes de pensar seriamente.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tu corazón estaba tranquilo y contento, o por lo menos, eso es lo que tú pensabas pero ahora empezará a latir muy fuerte y no precisamente por la persona que tienes a tu lado. Lo mejor es que seas sincero con tu pareja y que te des un tiempo para pensar.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy martes 5 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que atraviesa un momento dulce en lo profesional. Se muestra especialmente creativo y sus ideas son bien acogidas por sus superiores. Si te asignan nuevas personas a tu cargo, enséñales con humildad y no seas muy exigentes con ellas. Valóralas de manera individual.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy no acertarás con los comentarios que hagas. Procura reflexionar lo que vas a decir antes de abrir la boca para no ofender a tus interlocutores. Que los demás no sean tan impulsivos al expresar sus argumentos no te da la razón a ti. Serénate y aprende a escuchar.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Te llevas un buen recuerdo de una reunión o de una estancia en un lugar nuevo y es algo que va a permanecer en ti durante tiempo. Disfrútalo con pasión y abierto a cualquier sugerencia de explorar algo nuevo o un lugar desconocido, sin desconfianzas ni temores.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Es posible que te planteen un cambio profesional muy radical que no te gustará demasiado. Pero no lo tomes como un castigo, sino como una circunstancia momentánea que te puede conducir a otros campos interesantes. Rebaja tus ambiciones y adáptate a los tiempos.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tendrás la oportunidad de disfrutar junto a tu madre o un familiar un novedoso espectáculo o de una película que os hará reflexionar a los dos. Ofrécele lo mejor de ti mismo, sé amable en todo momento y la vida te recompensará con creces en los próximos días.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No es día para pelearse con nadie. Relájate y muchas de tus ideas negativas se irán. No es tan difícil poner fuera de tu mente y de tu vida a quien no vale la pena. No pierdas el tiempo en ello, es mejor que abras tus brazos a alguien nuevo que llegará a tu vida pronto.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción de los horóscopos de hoy martes 5 de septiembre de 2023 es una herramienta valiosa que nos ayuda a unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.