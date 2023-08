UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 8 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Debes valorar muy bien cuáles son tus prioridades para minimizar los riesgos de escoger la opción equivocada. Alguien tratará de confundirte, pero eres tú quien debe tener la última palabra. La hora de coger las riendas de tu vida ha llegado.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Una nota de amor, un mensaje con carga sentimental o una llamada muy tierna, harán que este día sea especial para ti. Sé transparente y no escondas tus emociones. Sé sincero, déjate llevar y responde con el corazón en la mano, sin recovecos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No te será difícil hoy demostrar tus talentos y tus capacidades, fortaleciendo así tu autoestima y dejando atrás inseguridades y miedos. Alguien aplaude tus iniciativas y lo cierto es que eso es algo que saboreas intensamente. Lo compartes con alguien a quien quieres.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Aunque ahora no lo veas, comienza una etapa de renovación y crecimiento interior que puede llevarte a conocer cosas o paisajes nuevos. El trabajo que tienes por delante implica más responsabilidad, pero hoy verás algunos aspectos que te harán tener mucha esperanza en esas nuevas pruebas.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Ve con mil ojos si no quieres sufrir una lesión practicando deporte. Haz un buen calentamiento y usa calzado adecuado. Además, hoy podrías ir acelerado porque no das abasto para hacer todo lo que te has propuesto. Quizá el error sea tratar de abarcarlo todo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Dedicarás el día a estar con los más cercanos e incluso organizarás una comida familiar para compartir más tiempo con los tuyos, ya que echas de menos a alguna persona a la que ves poco porque haya cambiado de vida o porque está muy ocupada. Estarás feliz.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy martes 8 de agosto de 2023 le dicen a Libra que irradia felicidad, quizá porque ha conocido a alguien en el momento menos esperado. Si tienes pareja, debes ser prudente y no tomar ninguna decisión precipitada hasta que aclares tus ideas. Si estás libre, déjate llevar por tus emociones. Disfruta del momento.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Cuando estás bien de ánimo eres una de las personas más diligentes y eficaces no solo para tu trabajo sino también para toda clase de asuntos y hoy tendrás oportunidad de comprobarlo porque vas a tener un buen día y quizás puedas olvidar por un momento los temores, inquietudes y obsesiones que ensombrecen tu alegría.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Mucho ojo a todo aquel que te proponga algún tipo de negocio en donde tengas que invertir dinero y tiempo. No te fíes de nadie. Ignora aquellos comentarios que lleguen a tus oídos sobre qué debes o no debes hacer en tu vida. Te rondan de cerca personas que desean depender de ti para hacerse la vida más fácil.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Es muy posible que tengas hoy una experiencia muy enriquecedora, quizá en un tema afectivo o de pareja, algo que te va a hacer sentir en plenitud en ese aspecto de tu vida. Déjate llevar por ese estado de bienestar y ensoñación que será real.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No dejes ni por un momento que alguien te ponga de mal humor porque esa persona lo esté hoy, incluso aunque sea alguien de la familia. Debes evitar que te influya y seguir a lo tuyo. Tendrás bastante que hacer, así que simplemente ponte a resolver tus asuntos sin más explicación.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Un dolor de cabeza, insistente y lastimoso, te perseguirá a lo largo de casi todo el día. Debes preguntarte qué es lo que te lo ha provocado: hay unas causas concretas que se dieron hace dos días. Por la tarde alguien te planteará una propuesta que te encantará.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción de los horóscopos de hoy martes 8 de agosto de 2023 es una herramienta preciada que nos ayuda a sincronizarnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.