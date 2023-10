UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 18 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Estos días deberás cuidarte más de lo habitual, tendrás que poner una mayor atención a tu salud, no evites ni dejes para el último momento la visita al médico. Recuerda que una dolencia cogida a tiempo te ayudará a recuperarte con más eficacia, más vale prevenir que curar.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Realmente necesitas salir de la rutina: llevas muchos días haciendo lo mismo y echas de menos tener actividades que te resulten emocionantes. Un amigo te sorprenderá y vivirás una experiencia que no olvidarás nunca, siempre y cuando aceptes la propuesta sin titubear.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No te apetecerá mucho ir a algún lugar donde haya demasiada gente o a una reunión de compromiso de la familia, probablemente la política, pero es cierto que hace mucho tiempo que no sucedía ese encuentro y que no te queda más remedio que asumirlo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Es bueno que sopeses, antes de dar el paso final, las consecuencias de una decisión que estás a punto de tomar. Conviene, sobre todo, que indagues qué sucederá en tu entorno familiar. Si una vez que te hagas una idea aproximada sigues pensando lo mismo, actúa.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Posees talento y creatividad en abundancia, pero probablemente no sabes cómo expresar esos dones de forma constructiva. También te resulta difícil separar la verdad de la ficción y por eso, las falsas ilusiones que creas tienen un efecto negativo en tus relaciones.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Si alguien te insiste en que dejes un proyecto a medias o un estudio sin terminar antes de tiempo, no cedas, es mejor que acabes lo que te has propuesto hacer incluso si ya no tienes el mismo interés que al principio. Al final te sentirás contento contigo mismo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy miércoles 18 de octubre de 2023 le dicen a Libra que sabe jugar bien sus cartas con un asunto legal, en el que va a tener la suerte de su lado o a una persona que le asesore con mucha inteligencia. Hazle caso sin sembrar dudas y en cualquier caso, antes de nada, deja que los hechos hablen por sí solos.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Te sentirás algo triste y también decepcionado después de mantener una discusión agria con una persona que no estará a la altura de las circunstancias. Debes dejarlo pasar: hay otras personas que sí te quieren, como te demuestran todos los días. Céntrate en ellas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

La familia será hoy algo que te centrará y que a la vez que te exigirá mucha dedicación y tiempo, te dará también muchas satisfacciones. Disfrutas con las pequeñas cosas cotidianas o simplemente con la sonrisa de un niño o la conversación con tus padres o hermanos.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Piensas que lo sabes todo de tu pareja y es muy posible que te equivoques, así que no presiones tanto en esos aspectos en los que no coincidís, puede sorprenderte y hacerte perder pie o decir cosas que no serán agradables. No es día para meterse en complicaciones.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Las experiencias del pasado y la madurez adquirida te han preparado para poder superar ahora cualquier conflicto, superar complicaciones, así como sentir una mayor seguridad interna. Has sabido sacar el mayor beneficio a las dificultades y ahora te ves capaz de todo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Es mejor que no te metas en ningún problema ajeno ni discusión hoy porque puede que te afecte sin razón alguna para ello. Si hay algo que no te gusta en el trabajo, deja que lo solucionen los responsables. Esa es su obligación y a ellos debes acudir.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy miércoles 18 de octubre de 2023 es una herramienta excelente que nos ayuda a sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.