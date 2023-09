UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 20 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Los viajes estarán hoy en alza y saldrán bien, aunque has de estar un poco más pendiente de lo que dejas en casa cuando cierres la puerta. Puede haber sorpresas domésticas desagradables por una falta de previsión, así que tenlo en cuenta y vigilia tus despistes, que a veces son graves.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Eres el compañero ideal. No eres indiferente hacia nadie, ni en tu vida privada ni en los negocios. Siempre intentas cultivar una relación personal con tus colegas, no te gustan ni la dura competencia ni las reglas rígidas. No es de extrañar que seas tan apreciado.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Si alguien de tu entorno viene a ti con demasiadas exigencias, párale los pies. No tienes por qué atender las demandas algo desmesuradas de algunas personas que tratan de abusar de tu confianza. Una cosa es ser generoso y otra que siempre hagan contigo lo que quieran.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Aunque dispones de abundante energía física y mental, no te resulta fácil aplicarla de forma controlada y productiva, ya que aborreces las restricciones. Por consiguiente, tu vida tiende a estar marcada por excentricidades y disputas obstinadas. Debes de limar este aspecto.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Si alguien te hace una sugerencia de tipo lúdico y te recomienda un libro o una película deja los prejuicios de lado y acepta esa idea. Te vendrá bien probar algo nuevo sin poner pegas desde el principio. Ya verás cómo te alegras después.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy aprovechas bien tu tiempo, porque encuentras lugar para el descanso, para no hacer nada o disfrutar de la lectura u otra afición y eso te hará sentir muy pleno, en contacto con tu interior más auténtico, sin dejarte influir por los gustos de los demás.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy miércoles 20 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que se despertará con el ánimo algo bajo y no sabrás por qué, pero no debe darle muchas vueltas: tal vez se trate de un sueño algo incómodo del que no recuerda nada. Entrégate con ilusión a lo que te queda de día: en tu mano está que sea una jornada de provecho, inolvidable. Lo conseguirás.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Ya tienes una visión más clara de hacia donde te diriges y cómo esperas que tus asuntos generales se encaminen. Recobras el control en muchos aspectos de tu vida. Disfrutas más de los placeres al no tener tantas preocupaciones. Lo que estaba estancado ahora comienza a moverse rápidamente hacia un éxito seguro.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Para resolver un asunto personal que no sólo te afecta a ti convendría que pidieras ayuda a alguien de tu familia. De este modo, no gastarás todas tus energías en tratar de resolver algo que es más grande que tú y que, en cierto sentido, escapa a tu comprensión.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hay muchos objetos cerca que ya no te valen y es el momento de tirarlos, de renovar un poco tu entorno. No te de pena desprenderte de ellos porque en realidad lo importante no es lo material y lo sabes. Haz sitio en tu vida para otras cosas o simplemente deja un espacio abierto.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Recapacita sobre ciertas palabras que has dicho a alguien muy cercano y que pueden haberle dolido mucho. Piensa sobre tus sentimientos verdaderos y aleja de ti esa sensación de envidia o celos que están injustificados. Es momento de rectificar errores, de pedir disculpas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Quizá lo mejor para hoy es que hagas planes individuales, sin estar pendiente de lo que harán los demás. Esto no es tan difícil ni significa nada negativo; al contrario te demostrarás que eres capaz de divertirte o relajarte sin tener que depender de nadie.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria de los horóscopos de hoy miércoles 20 de septiembre de 2023 es una herramienta excelente que nos permite conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más positiva y serena.