UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 23 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Habrá muy pocas personas que puedan plantarte cara en una discusión si no tienen la esperanza de rebatir tus argumentos con facilidad. Hoy tus juicios de valor serán mordaces y hábiles y gozarán de una exposición clara. Dirás las cosas de forma directa e irás al grano.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Hoy andarás algo pensativo porque algunos proyectos que tienes, que son tu mayor reto, se frenan. Pero analízalo bien y te darás cuenta de que no es culpa tuya, así que no te enfades contigo mismo ni te responsabilices en extremo. Lo que has hecho está bien hecho, pero las circunstancias no son las mejores.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Necesitarás desplegar todas tus armas con alguien muy particular que amenazará con sus salidas de tono a tu bienestar emocional. Pero esto no sucederá si reaccionas a tiempo y eres capaz de sacar tu lado más asertivo a la hora de comunicarte.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Tus ambiciones se ven respaldadas por tu deseo de ver las cosas terminadas. Casi se podría decir que no te sientes bien, a no ser que estés haciendo algo. Los demás pueden pensar que eres un poco agresivo, pero tu actitud será aplaudida por tus jefes.

Leo (24 julio a 22 agosto)

No merece la pena que sigas un camino tan ambicioso en ciertos aspectos, sobre todo en los profesionales. Piensa en los que tienes cerca y en que te necesitan y plantéate dejar de lado algún asunto complicado o que va a requerir que estés mucho tiempo fuera de casa o en el extranjero.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Resolverás un asunto económico pendiente que te ha traído un poco de cabeza y que por fin llega a una solución, aunque no sea la que habías esperado. No es mala y tienes que saber valorar lo positivo de ella. Compartirás momentos muy agradables con amigos tuyos o de tu pareja, a los que acabarás apreciando mucho.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy miércoles 23 de agosto de 2023 le dicen a Libra que de repente, todas las semillas que sembró comienzan a dar sus frutos. Empiezas a verte desbordado de trabajo ya que no esperabas que te salieran tantas cosas a la vez. Debes establecer tus prioridades y seleccionar aquellas que consideres más interesantes.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No te asustes si hoy reaparece alguna dolencia del pasado. No implica una recaída, aunque tómatela como un aviso de que debes cuidarte y evitar los sobreesfuerzos. Intenta descansar más y llevar una vida más ordenada. El cuerpo no olvida y acabarás pagando los excesos.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Decide con la mente fría y no te dejes impresionar ni deslumbrar por situaciones que en realidad no podrás comprobar. Debes de decidir no por lo que te dicen sino por lo que tu veas. Fíate sólo de los hechos pues serán los que te den la verdadera respuesta.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Estás en un momento álgido emocionalmente y eso significa que hay gente que te mostrará su apoyo, pero es cierto que también debes devolvérselo con más intensidad. Lo sensual se apodera de ti hoy con fuerza, compártelo con alguien que te hace sonreír.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tu realidad depende, al menos en buena medida, de tu estado interior. Si tú cambias, todo cambia. Pero a veces te refugias demasiado en lo externo y de ese modo escapas de ti mismo. Reserva algo de tiempo hoy para reflexionar en soledad sobre ciertos acontecimientos que te han sucedido.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Si estás ahorrando para materializar un proyecto lograrás acumular pronto más dinero del que calculaste en un principio: de este modo, el proyecto se hará realidad y las cosas en tu vida mejorarán vertiginosamente. No tienes que obsesionarte con nada: simplemente, permítete fluir.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy miércoles 23 de agosto de 2023 es una herramienta preciada que nos permite conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.